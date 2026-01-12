Cipollini incontra i Mayor in autogrill: “Troppo ganzi”

"Adoro questi ragazzi, li trovo fantastici. Non abbiamo risparmiato battute e dé". L'incontro tra la leggenda del ciclismo Cipollini e i Mayor fra sorrisi, battute e grande affetto reciproco. Giannini: "Una persona squisita. Lo ringrazio pubblicamente"

Una sosta in autogrill si è trasformata, due giorni fa, in una graditissima sorpresa per i Mayor von Frinzius diretti a Brescia per lo spettacolo Up&Down. La leggenda del ciclismo mondiale Mario Cipollini ha riconosciuto Paolo Ruffini e gli attori della compagnia – Federico Parlanti, Erika Bonura, Marco Visconti, Andrea Lo Schiavo e Massimiliano Silvestri – e si è fermato a chiacchierare con loro fra sorrisi, battute e grande affetto reciproco. Entusiasta, ha poi voluto realizzare un video sull’inaspettato incontro: “Adoro questi ragazzi, li trovo fantastici. E’ stato troppo ganzo incontrarli, non abbiamo risparmiato battute e dé…”. Per poi lanciare un invito ai bresciani: “Andate a vederli, sarà un tuffo meraviglioso nelle più intense e profonde emozioni della vita”. “Mi hanno detto che è stato gentilissimo, squisito – commenta Lamberto Giannini – Peccato non fossi presente, sono un grande appassionato di ciclismo. Quando il grande Cipollini ha chiesto una foto al Parlanti i ragazzi sono subito andati a vedere su internet chi era quella persona scoprendone meravigliati l’identità. Colgo l’occasione per ringraziarlo pubblicamente: il suo endorsement ci lusinga”. Il video su Facebook ha ottenuto in poche ore 14.400 like e 423.000 visualizzazioni.

