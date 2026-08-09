Clara Damari a 12 anni sul podio agli Europei di dama

Impresa da applausi per la giovane livornese a Tallinn: quattro vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta tra 26 concorrenti. Un risultato che conferma il talento di Clara, allieva del Gran Maestro Michele Borghetti

Grandiosa impresa della nostra concittadina Clara Damari, non ancora tredicenne. Agli europei di dama internazionale, svoltisi a Tallinn (Estonia) ed appena conclusi, la nostra Clara è arrivata sul podio tra 26 concorrenti, la metà delle quali appartenenti ai paesi dell’ex Unione Sovietica, che sono la culla della dama a 100 caselle, meglio conosciuta, appunto, come dama internazionale. Clara ha disputato un campionato perfetto, al di sopra di ogni più ottimistica previsione. E solo per un disguido tecnico, dovuto ad un’avversaria non propriamente corretta, non è arrivata seconda. Partita con l’obbiettivo di arrivare a metà classifica, a mano a mano che le partite si concludevano, si capiva che avrebbe raggiunto ben altri traguardi. Bisogna dire che la dama internazionale è il pane quotidiano dei maschi e femmine dei paesi dell’Est che, almeno, hanno il sostegno delle Autorità. Clara ha concluso il campionato con 4 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta maturata a seguito di un comportamento non consono della sua avversaria. Assieme a Clara, come oramai abitudine, hanno partecipato anche la sorellina Anna, già Campionessa italiana della sua categoria e messa in un girone con giocatrici molto più grandi di lei, e il fratellino Giulio, un Campioncino che ha già in saccoccia ben tre titoli italiani della sua categoria. Insomma, una famiglia di veri Campioncini di dama, che onorano il proprio cognome. Come si dice: nomen omen.

Clara, Anna e Giulio, oltre ad altri giovani appassionati, fra i quali Andrea Palumbo, 14 anni, (anch’egli tre volte Campione italiano di cui una nel gruppo assoluto a squadre) sono tutti quanti allievi del Gran Maestro pluri Campione del Mondo Michele Borghetti, ritenuto unanimemente il più grande giocatore della storia. Ricordiamo che Livorno è l’unica città dei 5 Continenti ad avere due Campioni del Mondo del sistema di gioco di dama più diffuso al mondo, quello inglese (Michele Borghetti e Matteo Bernini) e che lo stesso Borghetti fra pochi giorni, 18 agosto, festeggerà il 23esimo anniversario del suo strepitoso record mondiale bendato. Infatti, quel giorno, a Varazze, giocò bendato, in simultanea, contro ben 23 avversari, un’impresa al limite delle possibilità umane. Non per niente, da 23 anni, quel record è tuttora imbattuto. Gli appassionati del gioco di tutte le età, perché a dama si può giocare a qualsiasi età, si ritrovano presso il Circolo Carli, in via di Salviano 542, che li ospita da anni.

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