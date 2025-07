Classifica sindaci. Per il Sole 24 Ore Salvetti guadagna +1,3%

Il commento del primo cittadino: "Il fatto di essere confermato tra i sindaci che stanno amministrando bene la propria città mi riempie d’orgoglio. Questo è il segnale dell’apprezzamento per il lavoro che stiamo portando avanti in questa città, un apprezzamento che al di là di ogni sondaggio mi arriva ogni giorno per strada"

Come ogni estate arriva puntuale la classifica de “Il Sole 24 Ore” riguardante l’indice di gradimento dei sindaci italiani. In questa speciale graduatoria redatta dal quotidiano economico-finanziario di riferimento in Italia, il sindaco della nostra città, Luca Salvetti, guadagna un +1,3% rispetto al passato risultato ottenuto (51,7%), raggiungendo così il 53% che gli vale il 59esimo posto (clicca qui per consultare il dossier sulle pagine del Sole).

“Felice per l’ulteriore crescita rispetto alla vittoria al primo turno di 12 mesi fa – commenta il primo cittadino di Livorno contattato dalla redazione di QuiLivorno.it – Il sondaggio sul gradimento dei sindaci fatto dal sole 24 ore mi assegna un +1,3% rispetto al dato che mi ha fatto vincere nel giugno scorso al primo turno. Il fatto di essere confermato tra i sindaci che stanno amministrando bene la propria città mi riempie d’orgoglio. Lo scorso anno non facevo parte della graduatoria come tutti i sindaci che andavano al voto – spiega Salvetti – rientrare così è veramente soddisfacente. Relativamente alla posizione come ho detto quando sono stato sesto, 33esimo o decimo è molto relativa perché il dato iniziale è fornito dalla percentuale con cui vieni eletto e paradossalmente chi vince al primo turno parte da una percentuale inferiore di chi invece viene costretto al ballottaggio. Per me conta che, se si andasse a votare oggi mi affermerei ancora al primo turno con una percentuale anche maggiore. Questo è il segnale dell’apprezzamento per il lavoro che stiamo portando avanti in questa città, un apprezzamento che al di là di ogni sondaggio mi arriva ogni giorno per strada e nei vari luoghi da migliaia di cittadini”.

