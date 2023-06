Claudio e il sogno di una barca a vela per vacanze nell’arcipelago

Dopo Primo Pensiero e Secondo Pensiero il presidente di Sport Insieme Livorno parla del progetto di allargare la flotta e lancia un appello: "Chiunque voglia aiutarci ci contatti". Intanto con le due imbarcazioni a motore da 10 anni fa vivere l'esperienza di 1 giorno in barca a persone disabili provenienti da tutta Italia

Una barca a vela per disabili per mini crociere nell’arcipelago toscano. Dopo Primo Pensiero e Secondo Pensiero, il presidente di Sport Insieme Livorno Claudio Rigolo parla del “sogno nel cassetto che ho da anni” di allargare la flotta composta dalle due barche a motore di 10 e 6 metri ormeggiate davanti alla Fortezza Vecchia, in Largo Tito Neri. Recentemente inserito dal giornalista-velista Massimo Canino nel libro di prossima uscita Frontemare come persona “straordinariamente normale”, Rigolo sta portando avanti questo sogno proprio con l’aiuto dell’amico Massimo. “L’idea, grazie anche alle conoscenze di Massimo, è quella di trovare una barca a vela usata di circa 10-12 metri, in buone condizioni, e di modificarla in base alle nostre esigenze chiaramente per permettere di trascorrere in mare una vacanza vera e propria approdando in alcuni porti. Una barca a vela per disabili di quelle dimensioni, nuova, potrebbe costare anche 1 milione di euro”. Un progetto quindi senza dubbio ambizioso ma che, spera Claudio, possa contare sulle opportunità derivanti da bandi per l’assegnazione di fondi pubblici e/o sulla generosità di qualche privato. “Con le donazioni di benefattori privati credo che il progetto si potrebbe concretizzare molto più velocemente. Per questo colgo l’occasione per invitare chiunque voglia aiutarci con un contributo, oppure donandoci una barca di cui magari vorrebbe disfarsi, a contattarci attraverso la pagina Fb di Sport Insieme Livorno e il nostro sito web”. Intanto da 10 anni a questa parte, in estate soprattutto, Rigolo fa vivere l’esperienza di 1 giorno in barca a persone disabili provenienti dalla Toscana e non solo (“oggi, 28 giugno ndr, su Primo Pensiero ospitiamo due gruppi di ragazzi provenienti da Brescia che hanno svolto una esperienza teatrale con la compagnia di Lamberto”). Con Primo Pensiero per uscite in barca dedicate a trascorrere una giornata a fare il bagno davanti al Romito e alla Meloria. Con Secondo Pensiero per battute di pesca. Con la speranza di trasformare il sogno della barca a vela, ma anche e soprattutto quello di tante persone diversamente abili, in realtà nel più breve tempo possibile.

Condividi: