Cna Livorno, la prima Cna nata in Italia, ha celebrato 80 anni di storia

Nella prima foto da sinistra il coordinatore sindacale di Cna Alessandro Longobardi, moderatore della serata di ieri, e il direttore Dario Talini. Scorrete verso destra per le altre foto

Alla presenza del presidente nazionale Costantini, del presidente Giani e del sindaco Salvetti, Cna Livorno ha celebrato l'80° anniversario della sua fondazione in un Teatro 4 Mori gremito tra istituzioni, imprese, colleghi di ieri e di oggi. Il direttore Talini: "La nostra storia è iniziata il 18 novembre 1944 quando circa 70 imprenditori si unirono convinti della necessità di strutturare un loro organo rappresentativo, scrivendo quello che ancora oggi è lo statuto della nostra confederazione che ci vede a fianco di imprenditori e cittadini". All'evento hanno partecipato Gary Baldi Bros, coro Spring Time & Monday Girls e New Project Dance

di Giulia Bellaveglia

Cna Livorno ha festeggiato, nella giornata di giovedì 24 ottobre, l’80° anniversario della sua fondazione. Tantissimi i presenti in un Teatro 4 Mori gremito tra istituzioni, imprese e colleghi di ieri e di oggi. Nel corso della serata, moderata dal coordinatore sindacale di Cna Alessandro Longobardi, il primo a prendere la parola è il direttore Dario Talini. “Grazie a tutti voi – dice -, ma soprattutto grazie ai colleghi, tutti. Quelli attuali, quelli in pensione e quelli che non ci sono più. E’ stato ed è un viaggio lunghissimo, iniziato il 18 novembre 1944, in una città semidistrutta dai bombardamenti, in cui circa 70 imprenditori si unirono convinti della necessità di strutturare un loro organo rappresentativo, scrivendo quello che ancora oggi è il nostro statuto che si basa su principi e valori ancora attualissimi come la rappresentanza democratica e l’attenzione rivolta a imprese e start up ideate dai più giovani”. Ad allietare l’incontro, le esibizioni della scuola di danza New Project Dance e del coro Spring Time & Monday Girls diretto dal Maestro Cristiano Grasso. “Con Cna – afferma il sindaco Luca Salvetti – ho condiviso momenti complicati, ma anche di ripartenza. Un’istituzione con cui ho sempre potuto parlare con franchezza di quelle che erano e che sono le necessità locali e che si sta impegnando con una serie di investimenti importanti per il nostro territorio e anche per la provincia”. “Oggi – aggiunge il presidente nazionale Dario Costantini – non c’è un’istituzione nazionale, ma c’è la Cna tutta, commossa ed emozionata per rendere omaggio a quella che è stata la prima Cna d’Italia. Complimenti per l’organizzazione di questa serata e per la realtà di questa città, da sempre a fianco degli imprenditori e dei cittadini”. Poi, a prendere la parola sono il segretario di Cna nazionale Otello Gregorini, il presidente di Cna Toscana Luca Tonini, il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda e il responsabile dell’area mercato Artigiancredito Roberto D’Esposito, i quali si sono confrontati in una tavola rotonda sulle alcune problematiche del presente, a cui ha in seguito preso parte anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Personalmente – commenta – credo moltissimo nei corpi intermedi, ovvero in quegli enti che rappresentano le persone. E quello di Cna è uno tra i più importanti, perché il nostro Paese e in particolare la nostra regione, da sempre vivono sull’impronta della bottega artigiana, ovvero su quella tradizione di tramandare e saper vivere di un mestiere”. In conclusione, i presenti hanno potuto prendere parte ad una cena a buffet e assistere al concerto dei Gary Baldi Bros.

