CNA ricevuta in Comune a Collesalvetti sugli allagamenti

Il coordinatore sindacale di CNA Livorno Collesalvetti Alessandro Longobardi: "Siamo soddisfatti di questo primo incontro con l’amministrazione comunale di Collesalvetti sul tema dei ripetuti allagamenti nell’area artigianale de La Chiusa"

“Siamo soddisfatti di questo primo incontro con l’amministrazione comunale di Collesalvetti sul tema dei ripetuti allagamenti nell’area artigianale de La Chiusa – afferma il coordinatore sindacale di CNA Livorno Collesalvetti Alessandro Longobardi (nella foto in pagina) – perché abbiamo potuto constatare la disponibilità a dare risposte alle richieste delle imprese. Insieme ad una delegazione delle imprese che hanno sede nella zona in questione, siamo stati ricevuti dall’assessora ai lavori pubblici Mila Giommetti e dal responsabile della protezione civile e ufficio ambiente Sandro Lischi, i quali hanno garantito l’impegno del comune a valutare nell’immediato quegli interventi che possano contribuire a mettere il più possibile in sicurezza la parte terminale di via Genova soggetta ad allagamenti, e ad approfondire la situazione della rete di regimazione delle acque piovane alla luce delle mutate condizioni climatiche che presentano rischi di forti precipitazioni più elevati che nel passato. Sono già stati avviati contatti per i primi sopralluoghi tecnici e confidiamo che i primi interventi siano fatti a breve; fra gli interventi necessari – conclude il coordinatore CNA – ci sono quelli per la rimozione di rifiuti illecitamente scaricati nella zona da ignoti, un fenomeno che purtroppo affligge spesso le aree artigianali di tutti i comuni e che comportano spese ingenti per l’amministrazione che vanno poi indirettamente a ricadere su cittadini e imprese”.

