Cocorita soccorsa dalla 3ªB scientifico del Cecioni

Foto di Simone autorizzata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La classe stava andando allo spettacolo in inglese Alice in Wonderland al Teatro 4 Mori. Anpana ha poi preso in carico l'uccellino: "Se fosse stata smarrita i proprietari ci possono chiamare al 335.1343364. Trascorsi 15 giorni, non prima, cercheremo una famiglia che la possa adottare"

A soccorrere la cocorita in difficoltà, stamattina in piazza della Repubblica, è stata la 3ªB scientifico del Cecioni che a piedi stava andando, con altre classi del liceo, allo spettacolo in inglese Alice in Wonderland al teatro 4 Mori. Bravi Simone e compagni e un grazie alla scuola per averci contattato. L’uccellino dopo essere giunto sano e salvo all’ufficio animali del Comune è stato preso in carico da Anpana. “Adesso la piccola cocorita – spiega il presidente di Anpana Franco Fantappiè – è in stallo da un nostro volontario. Se fosse stata smarrita i proprietari ci possono chiamare al 335.1343364. Trascorsi 15 giorni, non prima, cercheremo una famiglia che la possa adottare”.

