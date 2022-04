Coda al distributore per fare benzina, arriva la municipale

Necessario l'intervento della polizia municipale nel pomeriggio del 4 aprile per regolare il traffico venutosi a creare all'incrocio Torino-Petrarca-Ferrigni

E’ stato necessario l’intervento della polizia municipale nel pomeriggio del 4 aprile per regolare il traffico venutosi a creare all’incrocio Torino–Petrarca-Ferrigni per via della coda di auto al distributore Tamoil in viale Petrarca direzione Boccaccio. Le file di auto a questo impianto, come è capitato di notarle anche in altri della città nell’arco della giornata, vanno avanti dopo la decisione del Governo di abbassare il prezzo della benzina che era arrivata a costare anche 2,2 euro al litro. “Se me l’aspettavo? – spiega Emiliano, l’appaltatore del distributore Tamoil in viale Petrarca ( nella foto la coda di auto domenica mattina 3 aprile ) – Vista la situazione che si è venuta a creare sì, me l’aspettavo. La decisione sul prezzo è della compagnia in quanto io sono l’appaltatore. Il cartello chiuso? Lo mettiamo quando rimaniamo senza carburante”.