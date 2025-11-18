Codice della crisi d’impresa, tavola rotonda in Camera di Commercio

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno organizza una tavola rotonda sul nuovo codice della crisi di impresa. L’iniziativa si inserisce nel Mese dell’Educazione Finanziaria 2025, evento ministeriale nazionale giunto all’ottava edizione, che prevede un ampio programma sul tema della gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

La tavola rotonda organizzata dalla CCIAA dal titolo “Codice della crisi d’impresa: prevenire, proteggere, ripartire” è in programma il 24 novembre dalle ore 15 alle 17.30 nella sala Capraia della sede camerale di Livorno, in piazza del Municipio n. 48 ed ha ottenuto l’approvazione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito presso il MEF.

L’appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio, gratuito e aperto a tutti, ha l’obiettivo di analizzare le novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, con focus specifici sugli strumenti di prevenzione, sui rischi per l’imprenditore e sul ruolo della programmazione economico-finanziaria. Verrà posta particolare attenzione sulle implicazioni della normativa per i processi di passaggio generazionale, al fine di supportare le nuove generazioni di imprenditori nella gestione strategica e nella garanzia della continuità aziendale. Il convegno si concentrerà anche su casi pratici, testimonianze e consigli concreti per aiutare i giovani imprenditori a navigare le complessità economiche e legali, trasformando le sfide del ricambio generazionale in opportunità di crescita.

Dopo i saluti del presidente della CCIAA Riccardo Breda, interverranno: Gianluca Risaliti, Professore esperto in diritto commerciale e crisi d’impresa, l’imprenditore Andrea Fratoni, Daniela Camerlengo consulente finanziario del Movimento Consumatori Toscana APS, il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Livorno Alessandro Bagnoli e l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Livorno Andrea Raspanti.

Di seguito il dettaglio degli interventi:

Gianluca Risaliti – Panoramica del quadro normativo del Codice della Crisi, con riferimento alle nuove responsabilità degli organi amministrativi e di controllo in materia di verifica della conformità degli adeguati assetti organizzativi e ai percorsi di risanamento e continuità aziendale. L’intervento fornirà una lettura tecnico- giuridica accessibile anche ai non addetti ai lavori.

Andrea Fratoni – Condivisione di un’esperienza diretta di gestione aziendale, con particolare attenzione al processo di trasformazione legato al passaggio generazionale e all’analisi delle tensioni finanziarie generate dagli attuali scenari internazionali, offrendo una testimonianza concreta e utile per le PMI.

Daniela Camerlengo – Una prospettiva operativa sulla programmazione finanziaria e sull’analisi dei segnali precoci di squilibrio economico, strumenti indispensabili per evitare il deterioramento aziendale. L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione anche in ambito finanziario, evidenziando come un approccio strutturato e competente possa contribuire a ridurre l’esposizione al rischio.

Alessandro Bagnoli – Il valore del commercialista nel rapporto con le imprese, nella lettura dei bilanci, nell’individuazione degli indicatori di crisi e nell’attuazione degli assetti organizzativi previsti dalla legge.

Andrea Raspanti – Analisi delle problematiche sociali derivanti dalle crisi aziendali, con una valutazione quantitativa dell’impatto diretto su lavoratori e comunità e una riflessione sulla necessità di strategie di prevenzione e supporto integrate con l’amministrazione comunale.

