Collesalvetti, atto vandalico alla Sala Spettacolo “Formichini”

Le foto dei danni subiti dalla Sala Spettacolo pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale dell'amministrazione colligiana

Nella notte ignoti si sono introdotti all'interno e hanno scaricato i sei estintori provocando ingenti danni agli arredi. Il sindaco Antolini: "Gesto ignobile che offende tutti"

Il sindaco di Collesalvetti, Adelio Antolini, e l’amministrazione comunale condannano fermamente il gesto compiuto da ignoti ai danni della Sala Spettacolo “Dino Formichini” di piazza Gramsci.

I malviventi, come si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell’amministrazione comunale, hanno forzato le porte laterali del teatro e, dopo essersi introdotti all’interno, hanno scaricato tutti e sei gli estintori presenti. Ingenti danni anche alle poltroncine, alcune delle quali divelte.

“Un gesto ignobile – ha commentato il sindaco Antolini – che offende la nostra comunità. La Sala Spettacolo è un bene di tutti in quanto luogo di condivisione, di educazione e di cultura su cui l’Amministrazione ha pianificato interventi di manutenzione straordinaria. Questo atto testimonia la perdita di valori fondanti, primo fra tutti, il rispetto. Non possiamo limitarci a classificare questo episodio come una semplice bravata e, proprio per questo, abbiamo provveduto a sporgere denuncia. L’augurio è che quanto prima possano essere identificati i colpevoli”.

