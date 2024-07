Collesalvetti, la sindaca Paoli incontra Confcommercio

Incontro tra Confcommercio e la nuova sindaca di Collesalvetti: un dialogo aperto e costruttivo per il futuro del commercio e del turismo

Si è tenuto, nella mattina di mercoledì 24 luglio, un incontro tra la nuova sindaca di Collesalvetti Sara Paoli e la Confcommercio provinciale. Presenti all’incontro Martina Marinelli e Daniele Capecchi, referenti di Confcommercio, insieme ad Alessandra De Paruta, titolare della gelateria Senza pensieri, in rappresentanza degli imprenditori locali. L’incontro si è svolto in un clima molto collaborativo e disteso, che ha evidenziato la volontà condivisa di lavorare insieme per lo sviluppo economico del territorio.

E’ stata riscontrata in particolare un’identità di vedute sull’importanza del confronto e della concertazione per temi e problematiche legati al commercio, al turismo e ai servizi.

Particolarmente vivace è stato lo scambio di idee su iniziative e manifestazioni da organizzare per valorizzare il territorio. La sindaca Paoli ha mostrato grande apertura e disponibilità a collaborare con Confcommercio e con gli imprenditori locali, nell’ottica di promuovere il territorio attraverso eventi che possano attrarre visitatori e potenziare l’economia locale.

Inoltre, è stata confermata la disponibilità dell’assessore alle attività produttive a partecipare a incontri specifici per approfondire i singoli temi, garantendo così un confronto continuo e costruttivo per soluzioni efficaci e condivise.

Il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli esprime soddisfazione per l’incontro, pur nella preoccupazione per il comparto che l’associazione rappresenta: “I nostri settori riscontrano ovunque grossi problemi di redditività e Collesalvetti non ne è esente. Il Comune ha visto perdere oltre 20 imprese di commercio e servizi negli ultimi 3 anni sul territorio comunale (dati CCIAA Maremma e Tirreno e Infocamere su dati Istat, Registro Imprese e Regione Toscana, ndr). Puntare sul commercio locale vuol dire migliorare il benessere della comunità, garantire un ambiente sicuro e elevare la qualità della vita dei residenti. Ma contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale è possibile, sempre che ci sia attraverso una stretta collaborazione tra amministrazione, esercenti e cittadini”.

