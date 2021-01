Collesalvetti, nuove coincidenze per la fermata di via Bologna

Ctt Nord informa la gentile clientela che a decorrere dal 7 gennaio 2021, presso la fermata ubicata in via Bologna, nel Comune di Collesalvetti, sono state attuate le corrispondenze orarie per alcune autolinee. Ecco quali

Ctt Nord informa la gentile clientela che a decorrere dal 7 gennaio 2021, presso la fermata ubicata in via Bologna, nel Comune di Collesalvetti, sono state attuate le coincidenze orarie per le seguenti autolinee:



Bacino Servizi Livorno

Autolinea 104 Livorno-Stagno-Guasticce-Vicarello-Collesalvetti

Bacino Servizi Pisa

Autolinea 50 Pisa-Collesalvetti-Fauglia-Crespina

Autolinea 380 Pontedera-Cenaia-Vicarello

E’ possibile consultare la tabella con le corrispondenze orarie in questione (che alleghiamo)

400;”>su www.pisa.cttnord.it e su www.livorno.cttnord.it