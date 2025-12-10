Collesalvetti. Proseguono le visite agli impianti strategici del territorio

Grazie a un investimento complessivo di Asa per circa 15 milioni di euro, di cui 4,4 milioni messi a disposizione dal piano Pnrr, sarà possibile: completare il potenziamento del sistema di approvvigionamento dell’acquedotto di Livorno e Collesalvetti

Prosegue il programma di visite agli impianti strategici del territorio da parte del Consiglio di Sorveglianza Asa. Nella giornata di mercoledì 10 dicembre il presidente di Sorveglianza di Asa Gianfranco Simoncini, insieme al sindaco di Collesalvetti Sara Paoli, ha effettuato un sopralluogo agli impianti comunali, accompagnato dal Direttore del Servizio LOB Servizio Idrico Integrato e Gas di Asa Mirco Brilli, dal Direttore Progettazione e Investimenti di ASA Michele Del Corso e da alcuni responsabili e tecnici Asa

La visita ha interessato la centrale di Mortaiolo e il nuovo impianto di addolcimento, due infrastrutture cruciali per il futuro del servizio idrico del Comune di Collesalvetti e di Livorno. Grazie a un investimento complessivo di Asa per circa 15 milioni di euro, di cui 4,4 milioni messi a disposizione dal piano Pnrr, sarà possibile: completare il potenziamento del sistema di approvvigionamento dell’acquedotto di Livorno e Collesalvetti; realizzare un nuovo impianto per affinare ulteriormente le acque trattate dalla vecchia centrale di Mortaiolo dove avviene l’abbattimento del ferro e del manganese presente nelle acque di falda; costruire una nuova sezione per l’addolcimento delle stesse acque per ridurne la durezza.

Questi interventi rappresentano un passo decisivo verso un servizio idrico più moderno ed efficiente. In particolare, il nuovo impianto di Mortaiolo, che sarà integrato con la vecchia centrale, permetterà di migliorare in modo significativo la qualità dell’acqua erogata.

Altro obiettivo è quello di incrementare in termini di sicurezza i sistemi acquedottistici di Collesalvetti e Livorno, grazie alla realizzazione di nuovi collegamenti sulle collettrici, adduttrici e nuovi serbatoi di accumulo, che assicureranno una maggiore flessibilità gestionale sia in condizioni ordinarie che in situazioni di emergenza (per ridurre i disservizi).

“Ho potuto verificare l’avanzato stato di realizzazione di lavori strategici – ha sottolineato il presidente Simoncini– che migliorano ulteriormente la qualità dell’acqua fornita ai cittadini di Collesalvetti, con la realizzazione dell’addolcitore, e la qualità del servizio con l’ulteriore innalzamento della garanzia di erogazione dell’acqua a Collesalvetti e Livorno sud con la costruzione del nuovo serbatoio. La visita alle sorgenti di Colognole ci ha fatto toccare con mano l’attenzione costante che, fin dal 1800, il nostro territorio e i suoi amministratori, grazie al contributo di tecnici e progettisti, hanno dedicato alla fornitura dell’acqua. Un’attenzione che continua ancora oggi con grande impegno”.

