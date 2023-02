Colletta delle squadre per riparare l’auto dell’arbitro di basket

Nelle foto l'auto incidentata dell'arbitro Emiliano Serini che ringraziamo per la disponibilità; la squadra Nuova Vigoni Legnami Basket Livorno; la squadra Pallacanestro Scimmie Livorno

Anche due squadre livornesi, Nuova Vigoni Legnami Basket Livorno e Pallacanestro Scimmie Livorno, partecipano alla colletta dopo la notizia dell'incidente: "Gesto doveroso". L'arbitro: "Grazie di cuore a tutti". Sensi, responsabile del campionato: "Stanno arrivando offerte da tutta Italia"

“Ci è sembrato un gesto doveroso nei confronti di una persona che viene spesso a Livorno ad arbitrare svolgendo questo impegno con grande passione”. Andrea Giusti è il presidente della Nuova Vigoni Legnami Basket Livorno, squadra del campionato di basket Amatori Uisp zona Pisa-Livorno-Lucca che ha promosso la colletta per l’arbitro Emiliano Serini dopo aver appreso dell’incidente occorso all’auto di Emiliano. Auto con la quale l’arbitro si spostava da Venturina Terme, dove abita, per arbitrare anche 3-4 volte a settimana a Livorno, dove orbitano 7 squadre, oltre a Viareggio Pisa e altre località. “Quando circa un mese fa – spiega Giusti – da Leonardo Sensi, responsabile del campionato, abbiamo appreso su whatsapp la notizia dell’incidente abbiamo proposto di organizzare una colletta per riparare la sua auto”. Alla colletta per l’arbitro hanno subito aderito, oltre alla Nuova Vigoni di Livorno, Mauritani di Pontedera, Steelworkers di Piombino e sempre da Livorno la Pallacanestro Scimmie Livorno. E, come spiega Sensi a QuiLivorno.it, in queste ore dopo che la notizia ha cominciato a “girare” stanno arrivando contributi da tutta Italia. “Ci siamo subito accodati all’iniziativa – spiega il direttore sportivo della società Scimmie Livorno Michele Petracchi – anche se in campo magari può capitare di non essere stati d’accordo con una sua decisione arbitrale, fuori dal campo anche gli arbitri fanno parte del movimento. Siamo tutti una grande famiglia e dare una mano ad Emiliano è stata una cosa spontanea”. E così a San Valentino la somma raccolta dalle 4 squadre, circa 400 €, è stata bonificata a Emiliano. “Se ci ha ringraziato? Tantissimo – prosegue Giusti – Era commosso. Ma lo abbiamo fatto con il cuore. Emiliano è di una disponibilità immane”. Commenta Emiliano Serini, raggiunto telefonicamente in viaggio a bordo di un’auto di un collega di Cecina verso il campo di basket della Bastia dove il 17 febbraio alle 21.45 arbitrerà Libici-Scimmie: “L’ho già fatto telefonicamente, colgo l’occasione per ringraziare anche pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito. Grazie di cuore a tutti”. Infine, il responsabile del campionato Sensi: “Non sono stupito del gesto, conosco l’umanità senza confini dei ragazzi. Stanno arrivando offerte da tutta Italia”.

