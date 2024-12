Colline in lutto, addio a Gloria

E’ scomparsa all’età di 82 anni Gloria Rosellini, molto conosciuta a Colline dove abitava dal 1960 e dove tuttora è presente il negozio di famiglia Cecchetti Calzature. A ricordarla è la figlia, Silvia Cecchetti, che ringraziamo per la disponibilità: “Mamma è stata una donna per me unica, eccezionale, solare, positiva e devo dire anche una icona di eleganza sia nel modo di porsi che nel vestirsi oserei dire”. Una eleganza che la signora Gloria ha conosciuto da giovane lavorando per 12 anni in una sartoria di Livorno molto conosciuta all’epoca. “E’ qui che ha imparato il vero significato di eleganza portandosela dietro tutta la vita. Anche in negozio, da cui era attratta e dove veniva a dare una mano a me e mio fratello, portava la sua eleganza. Le piaceva consigliare e parlare con le clienti. A me piace ricordarla come una principessa, la “principessa di Colline”. Io dico che è stata la mia bimba. E’ stato bello vivere con lei”.

