Colline si stringe intorno ai figli di Monica

Il giorno stesso della tragedia, il Ccn si è fatto promotore della raccolta. E' possibile contribuire recandosi alla tabaccheria Cesari e da Cecchetti Calzature. La presidente del Ccn: "Ci sembrava l'unica cosa umana da fare. Tutti insieme, possiamo essere un po' di aiuto". Cesari: "Fa piacere, in alcuni casi è commovente, vedere che in molti stanno dando il proprio contributo". Alle 15 di lunedì 25 marzo è in programma il funerale alla chiesa dei Salesiani in viale Risorgimento

Il Ccn Colline si è rimboccato le maniche e il giorno stesso della tragedia, avvenuta sabato 23 marzo mattina quando Monica mentre era al lavoro ha avuto un malore, ha deciso di farsi promotore di una raccolta fondi da destinare ai figli, Sara e Luca, che con la madre lavorano nel negozio di famiglia Sapori della terra in via Lorenzini. Sono due i punti di raccolta: la tabaccheria Cesari in via Lorenzini e Cecchetti Calzature in via di Salviano. “Ci sembrava l’unica cosa umana da fare – spiega la presidente del Ccn Colline Silvia Cecchetti, che ringraziamo per la disponibilità – Sara e Luca sono rimasti soli all’improvviso e oltre al dolore avranno sicuramente problemi pratici da affrontare. Noi commercianti, clienti e cittadini, tutti insieme, possiamo essere un po’ di aiuto. Spero…”. “E’ una tragedia che ha toccato tutto il quartiere – fanno sapere dalla tabaccheria Cesari, che ringraziamo per la disponibilità – Per quanto riguarda la nostra categoria pensare che Monica si è sentita male dietro al bancone è ancora più doloroso perché ci immedesimiamo nella tragedia. Fa piacere, in alcuni casi è commovente, vedere che in queste ore in molti stanno dando il proprio contributo. Invitiamo chiunque può e vuole a farlo”. Alle 15 di lunedì 25 marzo è in programma il funerale alla chiesa dei Salesiani in viale Risorgimento.

Condividi:

Riproduzione riservata ©