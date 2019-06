Color Vibe, torna la corsa più “colorata” d’Italia

Torna a Livorno, dopo il successo delle edizioni passate (questo è il quarto anno), la Color Vibe 5 km Run. “ASD Fondazione Rosso come Pippo” Charity Partner ufficiale della manifestazione

Torna a Livorno, dopo il successo delle edizioni passate (questo è il quarto anno), la corsa più colorata del pianeta: la Color Vibe 5 km Run, la corsa non competitiva di 5 chilometri, contrassegnata dal lancio di polveri variopinte (tutte rigorosamente naturali). Si svolgerà domenica 16 giugno con partenza dalla Rotonda di Ardenza dove alle 11 è prevista l’apertura del Color Vibe Village mentre la corsa avrà inizio alle 18. Un percorso di 5 km, dalla Rotonda alla Terrazza Mascagni, contrassegnato da punti di “sparo” di colore sulle magliette bianche che i partecipanti indosseranno. Al termine del percorso – che si può fare camminando, correndo, saltando, in avanti, all’indietro, ballando…. – con ritorno al punto di partenza, ovvero alla Rotonda di Ardenza, è prevista una festa di chiusura con lancio collettivo di colori. L’iniziativa è organizzata da Color Vibe Italia con il patrocinio del Comune di Livorno. A sostegno dell’iniziativa saranno schierati anche l’Atletica Amaranto, CSI Livorno, Atletica Livorno. Tra i partner hanno confermato la loro presenza Nencini Sport, Mc Donald’s e Zona Livorno. La giornata inizierà nell’area della Rotonda d’Ardenza, alle 11, con l’apertura del Color Vibe Village: qui gli iscritti potranno ritirare il Color Vibe Kit (maglietta ufficiale, pettorale, bustina di colore da usare per il party finale, tatuaggi temporanei, gadget e prodotti offerti dai partner) e sempre qui i “ritardatari” potranno ancora registrarsi alla corsa fino a pochi minuti dal via, fissato per le ore 18. Per tutti sono previste attività di intrattenimento e riscaldamento muscolare. Il Vibe Village sarà aperto fin dal mattino con musica, animazione e intrattenimento.

LUOGHI ED ORARI

Il Vibe Village prevede:

Ore 11.00 – Apertura Vibe Village per informazioni, iscrizioni e ritiro kit

Ore 11.00 –18: iscrizioni e ritiro kit.

Ore 17-18: Zumba e fitness a cura de “ Me We Fit Livorno”

Ore 17.15 – 17.30: Coreografie pre partenza a cura di “Cheer 4 U” e “Labronic Cheer

Ore 18.00 –partenza

Ore 18.30- inizio Color Party

Ore 19.30 – Conclusione Evento

Dopo quanto fatto nelle edizioni precedenti, anche per l’edizione 2019 della Color Vibe a Livorno è previsto un risvolto sociale. Gli organizzatori hanno infatti selezionato l’associazione locale “ASD Fondazione Rosso come Pippo” quale Charity Partner ufficiale della manifestazione a cui verranno devoluti fondi raccolti con la manifestazione stessa. Questo con un duplice scopo: portare una giornata di festa e divertimento oltre a sensibilizzare i giovani e a finanziare una meritevole associazione locale.

LINK UTILI

Sito internet ufficiale: colorvibe5k.it

Facebook: http://www.facebook.com/colorvibeitalia

Instagram: http://www.instagram.com/colorvibeitalia

Mail: [email protected]