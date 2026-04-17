Colori e gusto: a Livorno torna l’esperienza firmata Ciofs Fp Toscana

Protagonisti dell’appuntamento saranno gli studenti del progetto “L’Arte del Gusto”, in particolare gli allievi del corso Aiuto Cuoco e del corso Tecnico di sala e bar

Un’esplosione di colori, sapori e creatività è pronta a conquistare Livorno. Sabato 18 aprile alle ore 12.30, nella sede di corso Mazzini 199, tornano – a grande richiesta – i pranzi speciali ideati, preparati e serviti dagli allievi di Ciofs Fp Toscana: un’esperienza unica che unisce formazione, passione e gusto. Protagonisti dell’appuntamento saranno gli studenti del progetto “L’Arte del Gusto”, in particolare gli allievi del corso Aiuto Cuoco e del corso Tecnico di sala e bar, che metteranno in campo competenze, talento e spirito di squadra per dare vita a un vero e proprio percorso gastronomico. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente sarà il ruolo attivo degli ospiti: i partecipanti saranno chiamati a degustare, osservare e votare i piatti proposti, contribuendo così alla valutazione finale. L’ultima parola spetterà comunque ai docenti, che potranno confermare o ribaltare la classifica, aggiungendo un elemento di sorpresa e confronto. Il menù promette un viaggio gustoso e ricco di colori, espressione della creatività e della formazione degli allievi. Prenotazione obbligatoria su WhatsApp al numero 320 4242490.

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