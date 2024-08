“Come sei bella”. L’incontro di un gruppo di amici con la balenottera davanti all’Elba

Immagine tratta dal video di Sara che ringraziamo per la disponibilità

"Emozionante? Di più" spiega Sara, l'autrice del video. L'avvistamento è avvenuto ieri pomeriggio 19 agosto intorno all'ora di pranzo tra Capo Sant’Andrea e Pomonte (isola d'Elba) a circa un miglio dalla costa

Trovate il video sulla nostra pagina Fb e Ig

“Come sei bella”. Nel video di Sara, emiliana, che ringraziamo per la disponibilità, lo spettacolare avvistamento di una balenottera (come conferma il biologo dell’acquario di Livorno Giovanni Raimondi) avvenuto ieri pomeriggio 19 agosto, intorno all’ora di pranzo, tra Capo Sant’Andrea e Pomonte (versante nord occidentale dell’isola d’Elba) a circa un miglio dalla costa. “L’incontro è stato casuale – spiega Sara – eravamo un gruppo di amici storici che si ritrovano ogni anno nello stesso posto e che vengono da parti diverse d’Italia. Emozionante? Di più! È stata un’emozione incredibile. Si vede che sono particolarmente fortunata perché non è la prima volta che le vedo!”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©