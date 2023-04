Commercio in lutto. Addio Luciano, una vita dietro al banco di Ciabattari

di Giacomo Niccolini

Si è spento all’età di 82 anni all’interno del reparto di Cure Palliative Luciano Monzani, uno degli eredi della famiglia Ciabattari che dal 1900 portano avanti con fierezza, passione e qualità lo storico negozio di gastronomia in via Cambini. Una vita dietro a quel banco, una vita con il sorriso stampato in faccia e con uno “prego” o un “buongiorno” gentile sempre pronto per i suoi clienti. Si è spento alla 5 del mattino di martedì 11 aprile in seguito ad un tumore al polmone scoperto neanche un mese fa. “Fino a tre settimane fa babbo era in negozio – ricorda commosso il figlio Carlo, che ringraziamo per la disponibilità nel raccontare suo padre in un momento così triste e delicato – Era dietro a quel banco da sempre. Dagli anni ’70 insieme a mamma Carla prima e poi insieme a me dopo”.

Un commerciante di altri tempi, come non ve ne sono più oggi come oggi che faceva della sua gentilezza il suo miglior biglietto da visita. Perché essere serviti da Luciano era un vero piacere per il suo modo così garbato di porsi nei confronti della sua clientela e allo stesso tempo così preparato e professionale.

Luciano lascia la moglie Carla, il figlio Carlo, la sorella Paola la quale le è stata molto vicina in questo breve periodo di malattia e l’altra sorella Emi. E poi i suoi adorati nipoti: Alessandro, Gianmarco, Virginia, Alberto, Giacomo e Gabriele, Cristina, Letizia e Sabina.

Per chi volesse salutare Luciano sarà possibile farlo a partire dalle 14 di martedì 11 aprile quando sarà esposto all’interno delle Cappelle del Commiato della Misericordia. Poi nella giornata di mercoledì 12 aprile il funerale alle 15,30 alla Chiesa dei Salesiani. Subito dopo, prima che le sue spoglie vengano cremate, un saluto davanti al suo negozio in via Cambini dove ha trascorso tutta la sua vita circondato dalla sua splendida famiglia.

Il negozio riaprirà i battenti giovedì 13 aprile.

