Completata la demolizione delle baracchine in piazza Garibaldi

I lavori proseguono e porteranno, in futuro, alla pedonalizzazione della piazza

“L’opera di demolizione delle baracchine lato via del Pettine è stata completata”. A dirlo è l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli a proposito dei lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi. Lavori che proseguiranno con un’opera di ripristino della pavimentazione dove sono state rimosse le strutture, (“sarà un ripristino “minimo”, non è necessario un grande intervento” precisa Mirabelli) e il potenziamento dell’illuminazione pubblica per arrivare, in futuro, alla pedonalizzazione della piazza.

