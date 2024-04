Completata la pulizia in via della Bassata dopo l’incendio

Rimossi da Aamps i materiali scaturiti dalla combustione e risultati accatastati sul marciapiede (vecchi mobili in primis) e rifiuti indifferenziati abbandonati. Tutto il materiale è stato avviato al corretto smaltimento

L’ufficio Ambiente del Comune e Aamps hanno ultimato questa mattina i lavori in via della Bassata resi necessari a seguito di un incendio che domenica scorsa aveva interessato una struttura che risultava già messa in sicurezza ma che in passato era stata oggetto di intrusioni e bivacchi. Nello specifico sono stati rimossi i materiali scaturiti dalla combustione e risultati accatastati sul marciapiede (vecchi mobili in primis) e rifiuti indifferenziati abbandonati nel giardino adiacente. Tutto il materiale è stato avviato al corretto smaltimento. Aamps precisa che l’intervento ha riguardato solo l’esterno dei locali, mentre la parte interna è al momento interdetta per le indagini in corso da parte delle autorità competenti.

