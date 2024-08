Completata oggi l’asfaltatura di viale Carducci

Si sono conclusi oggi, venerdì 9 agosto, i lavori di manutenzione straordinaria (fresatura, ricostruzione e asfaltatura) del piano stradale di viale Carducci, fra il Cisternone e viale Alfieri. Portata a termine anche l’asfaltatura del tratto tra via della Meridiana e viale Alfieri, che in un primo momento era stata programmata per i primi di settembre, prima dell’inizio delle scuole

Grazie all’organizzazione dell’impresa appaltatrice Di Gabbia, supportata delle imprese DGM e F.lli Berti, si legge in un comunicato, e alla professionalità dei lavoratori che hanno operato in un contesto complesso e in condizioni climatiche non sempre favorevoli, dal 22 al 30 luglio è stato completato il primo tratto in orario diurno. Successivamente, in orario notturno, nei giorni 5 e 6 agosto è stato completato l’intervento in prossimità dell’intersezione con viale Alfieri. La scelta di operare di notte, soltanto per un breve tratto, è stata dettata dalla necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e della circolazione stradale, dal momento che l’incrocio è disciplinato da un impianto semaforico a 4 tempi e pertanto sarebbe stato impossibile operare con il traffico presente di giorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©