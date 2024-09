Comune, al via la procedura di mobilità per 21 profili

La procedura, in uscita a giorni, ha lo scopo di avvicinare a Livorno coloro che già lavorano nel settore pubblico in altre zone. L'assessora Ferroni: "Le graduatorie precedenti sono scadute, la validità è passata da tre a due anni, e anziché indire un nuovo concorso, cosa che faremo comunque se ce ne sarà necessità, ci è sembrato giusto tentare prima una strada di questo tipo". Salvetti: "Mancano soltanto 21 unità al completamento della pianta organica"

di Giulia Bellaveglia

“Un percorso nato da una convinzione: quella che senza persone al lavoro sia impossibile proporre servizi e attività per la città”. Con queste parole il sindaco Luca Salvetti ha aperto la conferenza stampa dedicata alla manovra del personale del Comune: una grande procedura di mobilità per ricercare 21 figure il cui bando uscirà a breve.

“Un’idea – spiega l’assessora al personale Viola Ferroni – nata con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze di chi lavora già in un organico di altri enti e vuole avvicinarsi alla nostra città. Le graduatorie precedenti sono scadute, la validità è passata da tre a due anni, e anziché indire un nuovo concorso, cosa che faremo comunque se ce ne sarà necessità, ci è sembrato giusto tentare prima una strada di questo tipo”. Durante i primi 5 anni targati Salvetti le persone che hanno preso parte ai concorsi per il Comune di Livorno sono state circa 20mila per un totale di 615 assunzioni. Nel corso del mandato Nogarin le assunzioni sono state 128, nel secondo mandato Cosimi 110 e nel primo 197.

“Non vogliamo utilizzare i numeri per vantarci – prosegue il primo cittadino – ma soltanto per far comprendere bene quello che è stato il nostro lavoro in questo ambito. In passato ci sono stati momenti, come quello del patto di stabilità, che hanno creato un vero e proprio blocco delle assunzioni, impedendo materialmente a chi rivestiva il ruolo di sindaco di assumere. A questo si è aggiunta la quota 100 che ha mandato di improvviso in pensione tanti lavoratori. In 5 anni abbiamo svolto un percorso straordinario. Segnalo che mancano soltanto 21 unità al completamento della pianta organica che risulta essere di 1196. Noi adesso siamo a 1144. Con i 21 posti della mobilità da bandire si sale a 1165 e ne rimangono ancora, appunto, altri 21 da integrare per il completamento. In tantissimi uffici, poi, l’età media dei lavoratori è stata notevolmente ridotta. Sono entrati ragazzi giovanissimi che hanno portato freschezza, novità e nuove idee all’interno dell’Amministrazione”.

“Una strada – aggiunge il direttore generale Nicola Falleni – resa possibile anche grazie all’enorme solidità del bilancio. I ragazzi assunti di recente sono giovanissimi e con un grado di preparazione molto elevato, che porta freschezza e nuove idee”. Infine, il dirigente risorse umane, organizzazione e controllo Massimiliano Lami fa il punto su un tema importante: “Sulla formazione abbiamo investito quest’anno una cifra complessiva di 220mila euro. Un grande passo in avanti se si pensa che siamo partiti da una base di 59mila nel 2019”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©