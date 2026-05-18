Comune, bilanci in utile per le aziende partecipate

Numeri positivi per Aamps, Asa, Casalp, Esteem e Farma.Li. Il sindaco Salvetti: “Sette anni di riorganizzazione hanno portato risultati concreti”. Il "gruppo" Comune-aziende supera i 2.200 dipendenti e sfiora i 570 milioni di valore della produzione

di Giulia Bellaveglia

Le società partecipate del Comune di Livorno consolidano risultati positivi sotto il profilo economico, gestionale e della qualità dei servizi erogati, confermando il valore strategico del sistema pubblico. Il quadro che emerge evidenzia una crescita costante della solidità patrimoniale e organizzativa di realtà fondamentali come Esteem, Casalp, Aamps, Farma.Li e Asa. I bilanci 2025, alcuni dei quali in corso di approvazione in questi giorni, confermano un trend che rappresenta un elemento strategico per la crescita della città. “Abbiamo lavorato sette anni sulla riorganizzazione e l’aumento del personale – spiega il sindaco Luca Salvetti -, presentando numeri eloquenti, lo dimostrano i bilanci in utile. Tutte e cinque le società hanno chiuso l’anno in positivo. Il valore complessivo della produzione è di 208 milioni di euro, con un incremento di 29 milioni rispetto al 2019. Le aziende hanno raggiunto quota 1143 di personale con un aumento di 193 unità rispetto al 2019, diventando la terza realtà lavorativa del territorio dopo l’Asl e il Comune stesso”. I dettagli sui singoli rami aziendali sono stati illustrati dall’assessora al bilancio con delega alle società partecipate Viola Ferroni. “Farma.Li – afferma – ha concentrato il focus sulla vicinanza ai cittadini e alla ristrutturazione delle farmacie. Casalp ha ottenuto ottimi risultati nel recupero crediti e nell’efficientamento degli alloggi Erp. Esteem ha incrementato i servizi, inclusa la recente gestione della sosta a pagamento. Aamps ha raggiunto la stabilità dopo un passato complicato che ha dato più di un pensiero all’Amministrazione”. Il direttore generale del Comune, Nicola Falleni, ha poi fornito i dati del bilancio consolidato 2024. “Il “gruppo” (Comune + aziende) – chiarisce – conta oltre 2.200 dipendenti. Valore della produzione totale: quasi 570 milioni di euro. Utile consolidato: circa 14 milioni di euro. Patrimonio netto: 763 milioni di euro”. Chiamati a descrivere le aziende con due aggettivi, gli amministratori in sala si sono così espressi: Claudio Puccetti, amministratore unico di Farmali ha scelto “tranquillo” e “partecipativo”, indicando che l’obiettivo futuro è avvicinarsi verso i servizi di telemedicina. Marcello Canovaro, presidente di Casalp ha,utilizzato gli aggettivi “rigoroso” e “partecipato” per definire il bilancio della società. Stefano Taddia, presidente di Asa, sceglie”collettivo” e “sostenibile”, ricordando con soddisfazione i 56,7 milioni di euro di investimenti effettuati nell’ultimo anno, segnando un +150% rispetto al 2020. Antonio Paladini, amministratore unico di Esteem, descrive l’azienda come “consolidata” e “visionaria”. Aldo Iacomelli, Amministratore Unico Aamps/Retiambiente, ha definito l’azienda “presente e affidabile: ogni giorno contribuiamo al decoro urbano con grande impegno e sforzo da parte dei nostri operatori garantendo l’erogazione di servizi efficienti fin dalle primissime ore della mattina, sia sul versante della raccolta sia su quello dello spazzamento. Il bilancio 2025 chiude con un utile di 252mila euro: un risultato importante da affiancare all’evidenza di non avere registrato debiti”. Annunciando che “a breve lanceremo una campagna di comunicazione rivolta a tutta la cittadinanza per stringere ulteriormente il patto con i cittadini nel contrastare il fenomeno degli abbandoni e aumentare le migliori azioni per la riduzione nella produzione dei rifiuti indifferenziati, per la quale stiamo già registrando risultati lusinghieri”.

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