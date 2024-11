Comune, dal Pnrr 234mila euro per l’accessibilità digitale

Il finanziamento permetterà di migliorare l’accessibilità dei servizi pubblici digitali ed eliminare le barriere tecnologiche per dipendenti, cittadini e imprese. Il progetto è del settore sistemi informativi del Comune in collaborazione con l’ufficio del personale e il tavolo delle disabilità della consulta del terzo settore

di Giulia Bellaveglia

Un finanziamento di 234mila euro per la realizzazione di un progetto volto a migliorare l’accessibilità dei servizi pubblici digitali ed eliminare le barriere tecnologiche per dipendenti, cittadini e imprese. È questo quanto il Comune di Livorno ha ottenuto grazie ai fondi del Pnrr con l’obiettivo di garantire un accesso equo e inclusivo alle operazioni dell’ambito. “La proposta – spiega l’assessore alla transizione digitale Michele Magnani – si articola in tre azioni principali: assicurare la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di tecnologie hardware e software per i lavoratori con disabilità, avviare attività di formazione diffusa sui temi dell’accessibilità, rivolta al personale dell’ente per la produzione di documenti accessibili e operazioni digitali senza barriere e, infine, ridurre della metà il numero delle tipologie di errore su tre aree: cedole librarie, mense scolastiche e storico abitabilità”. Uno tra gli aspetti più importanti è infatti proprio quello relativo alla formazione, che sarà erogata in modalità frontale e online con varie attività: sensibilizzazione di tutti i dipendenti sul miglior uso degli strumenti per produrre documenti facilmente consultabili, preparazione ad hoc per dirigenti e titolari di elevate professionalità sulle normative di interesse e specializzazione dell’ambito It nella progettazione e creazione di contenuti, siti e app accessibili. “Tengo a precisare – aggiunge il dirigente dei servizi informativi Stefano Lodi Rizzini – che si tratta solo di un primo passo, che intendiamo consolidare proseguendo con ulteriori finanziamenti in tal senso. Per quanto riguarda i due 50% citati, questa è la soglia minima su cui agiremo, ma contiamo sul fatto di implementare maggiormente l’assistenza”. L’organizzazione del progetto è coordinata dal settore sistemi informativi del Comune in collaborazione con le strutture competenti dell’Amministrazione tra le quali l’ufficio del personale e il tavolo delle disabilità della consulta del terzo settore.

Condividi:

Riproduzione riservata ©