Comune di Livorno e Fondazione Lem all’assemblea MedCruise di Palermo

La Fondazione LEM ha partecipato come osservatrice alla 68ª Assemblea Generale di MedCruise a Palermo, passo che anticipa l’ingresso ufficiale nel network internazionale dei porti crocieristici. Obiettivo: rafforzare i rapporti con tour operator e operatori del settore, valorizzare il territorio e governare i flussi turistici in chiave sostenibile, dopo gli oltre 860mila crocieristi registrati nel 2025

La città di Livorno consolida il proprio posizionamento all’interno dei circuiti del turismo marittimo globale. Una delegazione istituzionale e tecnica guidata dall’assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Livorno, Rocco Garufo, e dal coordinatore della Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea), Adriano Tramonti, ha partecipato a Palermo alla 68ª Assemblea Generale di MedCruise. La delegazione livornese ha preso parte ai lavori in veste di osservatrice, un passaggio strategico che anticipa il formale ingresso della Fondazione LEM nell’organizzazione. A sostenere il percorso di adesione è stata l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con la quale la Fondazione collabora da tempo e che è socio ordinario di MedCruise da molti anni. L’appuntamento palermitano ha rappresentato uno dei momenti più importanti per il comparto crocieristico del Mediterraneo, con la presenza di 27 compagnie crocieristiche, 244 rappresentanti portuali e oltre 700 incontri B2B dedicati alla definizione di itinerari e strategie future in un contesto di mercato particolarmente complesso. Come ricordato dalla presidente di MedCruise, Theodora Riga, l’associazione celebra quest’anno il suo trentesimo anniversario e continua a crescere come piattaforma di cooperazione internazionale, contando oggi oltre 160 porti membri e 56 associati. Il dibattito ha evidenziato un profondo cambiamento nel modo di concepire i porti e le destinazioni turistiche. La presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Annalisa Tardino, ha sottolineato come i porti non possano più limitarsi a essere infrastrutture di transito, ma debbano assumere un ruolo attivo nella gestione dei flussi turistici, nella creazione di consenso sociale e nella transizione ambientale. Una visione condivisa anche dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e dall’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che hanno ribadito l’importanza di costruire strategie comuni capaci di mettere in rete imprese, infrastrutture e accoglienza territoriale. Per Livorno, l’ingresso in MedCruise rappresenta una significativa opportunità di sviluppo economico. Nel 2025 la città ha infatti raggiunto quota 864mila passeggeri crocieristi, confermandosi tra le principali destinazioni del settore. La strategia della Fondazione LEM si sviluppa su due direttrici principali: da un lato rafforzare le relazioni con i principali tour operator internazionali per promuovere il territorio e ampliare l’offerta turistica; dall’altro analizzare e governare i flussi turistici per prevenire fenomeni di overtourism e garantire un equilibrio tra crescita economica, sostenibilità ambientale e qualità della vita dei residenti. L’Assemblea Generale è proseguita con tavoli tecnici, panel dedicati all’innovazione energetica e sessioni di approfondimento sulla sostenibilità delle destinazioni turistiche del Mediterraneo.

Le dichiarazioni

Rocco Garufo, assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Livorno

“Con questa assemblea viene sancito l’ingresso di Fondazione LEM all’interno di un soggetto importante che raccoglie decine di enti, istituzioni e soggetti privati appartenenti al mondo del crocierismo. Si tratta per noi di un’opportunità molto importante, perché ci consentirà di costruire rapporti e relazioni con questo mondo che per la città rappresenta un pezzo di economia. I numeri dei croceristi sono significativi, considerando che nel 2025 abbiamo superato gli 860mila passeggeri. L’ingresso in MedCruise ci consentirà anche di costruire prodotti turistici ampliando l’offerta rivolta proprio a questo tipo di fruizione turistica”.

Claudio Capuano, dirigente Promozione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

“Salutiamo con soddisfazione la presenza della Fondazione LEM all’Assemblea di MedCruise di Palermo. L’ingresso della Fondazione nell’associazione rappresenta un importante passo avanti nel percorso di collaborazione tra porto e città e conferma la volontà di promuovere il nostro territorio in una logica sempre più integrata. In un mercato altamente competitivo come quello crocieristico, la capacità di fare sistema tra istituzioni, operatori e comunità locale costituisce infatti un valore aggiunto fondamentale per rafforzare la presenza e la riconoscibilità delle destinazioni dell’Alto Tirreno nel Mediterraneo”.

Adriano Tramonti, coordinatore della Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea

“Con il nostro ingresso in MedCruise vogliamo rafforzare la “rete Livorno”, che comprende l’Autorità di Sistema Portuale, il terminalista Porto 2000 e la Fondazione LEM, per entrare in contatto con il mondo dei tour operator. Si tratta della categoria che ci interessa maggiormente coinvolgere per favorire la scoperta del territorio livornese in un’ottica imprenditoriale. Altro tema che ci interessa affrontare è quello dell’armonizzazione della presenza turistica derivante dalle crociere con la sostenibilità di questa stessa presenza sul territorio. Tutti i fenomeni collegati all’overtourism devono essere analizzati e governati: scegliere quali sono i flussi e provare a indirizzarli serve proprio a rendere sostenibile il turismo e quello crocieristico in particolare che, per una città come Livorno, produce il maggiore impatto sul territorio”.

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