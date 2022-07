Comune e Engie, un video per valorizzare le opere di illuminazione cittadine

Due screenshot tratti dal video

Decoro, manutenzione e sicurezza sono gli obiettivi che si è posta l'Amministrazione con il piano di valorizzazione illuminotecnica complessivo della città. Ecco il link al video con il commento del sindaco

Il Comune e Engie, player mondiale dell’energia a basse emissioni di CO2 e partner del Comune per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e interventi in ottica “smart city” finalizzati a migliorare la qualità dell’aria e del servizio al cittadino, hanno realizzato un video che valorizza la città e la nuova illuminazione. Decoro, manutenzione e sicurezza sono gli obiettivi che si è posta l’Amministrazione con il piano di valorizzazione illuminotecnica complessivo della città, che prevede un sistema di opere impiantistiche per l’illuminazione architetturale di luoghi significativi della città. Sono già stati valorizzati monumenti, l’edificio del Comune, il gazebo alla Terrazza Mascagni, il Voltone e il viale Italia. Questo tipo di illuminazione ha, per sua natura, non tanto uno scopo funzionale, quanto uno scopo ambientale, con l’utilizzo di tecnologia di ultima generazione a LED a basso impatto ambientale, ed emozionale, volto cioè a dare alla città una identità notturna, che possa comunicare al cittadino, come detto sopra, sicurezza, rilievo, ospitalità e soprattutto valorizzazione architettonica.

Qui di seguito il link al video delle opere di illuminazione cittadine con il commento del sindaco Luca Salvetti:

Password: ENGIE

