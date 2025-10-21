Comune, in arrivo 30 assunzioni con il nuovo piano

Con i nuovi ingressi, previsti tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, l'organico sarà di 1.114 dipendenti. Dal 2019 assunti 652 dipendenti e rinnovato oltre il 50% della forza lavoro con l'età media scesa da 57 a 52 anni. Salvetti: "Non è vero che "in Comune non si fa niente": chi lavora qui lo fa con impegno, competenza e con una forte motivazione"

di Giulia Bellaveglia

Via ad un nuovo piano assunzioni del Comune di Livorno: saranno 30 le nuove unità – tra concorsi e procedure di mobilità – che entreranno presto a far parte della macchina amministrativa cittadina. “La nostra dotazione organica – spiega il sindaco Luca Salvetti – è di 1.114 dipendenti, ma oggi ne abbiamo 1.094. Entro la fine dell’anno ci saranno altre 10 cessazioni, quindi arriveremo a 1.084. Questo ci consente di programmare 30 nuove ingressi che porteranno l’ente di nuovo al pieno organico. Ogni anno abbiamo cercato di utilizzare tutti gli spazi assunzionali consentiti dalla legge. Senza persone non possiamo garantire servizi efficienti alla città. Oggi i dirigenti sono 21 su una dotazione organica di 22. Non è vero che in Comune non si fa niente: chi lavora qui lo fa con impegno, competenza e con una forte motivazione”.

Dal 2019 ad ora, secondo i dati illustrati dal dirigente Massimiliano Lami, 652 dipendenti sono stati assunti ex novo, rinnovando oltre il 50% della forza lavoro comunale. “Abbiamo perso qualcosa in esperienza – prosegue il primo cittadino – ma abbiamo guadagnato in freschezza e competenze digitali. L’età media è scesa da 57 a 52 anni, segno di un’amministrazione più giovane e dinamica”. “In Italia – aggiunge l’assessora al personale Viola Ferroni – siamo uno dei pochi Comuni in una situazione opposta alla media: abbiamo il massimo della capacità assunzionale consentita. La maggior parte dei nuovi ingressi avverrà tramite mobilità volontaria, per rispondere anche alle richieste di molti che vogliono lavorare a Livorno. È una città attrattiva e il nostro è un spazio virtuoso, attento alla qualità della vita del personale e ai percorsi di carriera. Mentre il governo parla di rafforzare il pubblico impiego, nella bozza di legge di bilancio mancano fondi per i rinnovi contrattuali. Noi invece continuiamo a sostenere il potere d’acquisto dei nostri lavoratori, anche con acconti in attesa dei nuovi contratti”.

Il bando è già online sul portale InPA e resterà aperto fino al 19 novembre. Le assunzioni avverranno tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

