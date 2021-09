Comune: intervento per un nucleo con 4 minori che viveva in un camper nel parcheggio del viale della Libertà

Intervento congiunto tra settore Sociale, Polizia Municipale e ufficio Anagrafe del Comune, per affrontare la situazione di un nucleo familiare con 4 minori che viveva in un camper nel parcheggio scambiatore del viale della Libertà. “Il caso, segnalato dai residenti e dalle unità di strada del servizio sociale – informa l’assessore al Sociale Andrea Raspanti in un comunicato inviato dal Comune il 29 settembre – è stato al centro di un’intensa attività che, a partire dalla regolarizzazione anagrafica secondo quanto previsto dalla legge, ha permesso di realizzare una serie di interventi preventivi e di accompagnamento: assegnazione del medico di famiglia, iscrizione a scuola dei bambini, affiancamento di un educatore al nucleo”. “Negli ultimi giorni, grazie alla collaborazione di una realtà religiosa del territorio, ha preso corpo anche un progetto di autonomia abitativa supportata, alla quale stiamo lavorando, dal momento che il nucleo non ha oggi possibilità di essere inserito in alloggi pubblici”. Parallelamente, la Polizia Municipale è intervenuta a più riprese fino all’intervento antidegrado che dalla mattina del 28 si è protratto fino al pomeriggio, nel parcheggio di viale della Libertà, dove i soggetti sono stati sanzionati per comportamenti contrari al Regolamento di di Polizia Urbana e allontanati. Sono in corso inoltre accertamenti su tutti i veicoli presenti nel parcheggio. Durante le operazioni è stato eseguito lo sfalcio della vegetazione e la rimozione di alcuni ingombranti al fine di abbattere il degrado dell’area. La Polizia Municipale è intervenuta anche in via Bacchelli sono stati allontanati e denunciati due stranieri irregolarmente presenti sul territorio. Il loro camper verrà poi svuotato da Aamps e quindi rimosso nei prossimi giorni.