Comune Notizie presenta il numero dedicato alla Biennale del Mare e dell’Acqua

La direttrice della rivista Ursula Galli: "È un grande onore raccogliere l’eredità di una testata che ha una storia gloriosa. Lavoreremo per rendere disponibili in digitale i vecchi numeri, spesso richiesti". Il sindaco: "CN strumento di racconto e promozione, anche oltre confine, delle iniziative cittadine"

di Giulia Bellaveglia

Presentato il secondo numero di “Cn-Comune Notizie”, rivista gratuita e edita da Sillabe Editore, interamente dedicato alla Biennale del Mare e dell’Acqua. La storica pubblicazione del Comune di Livorno torna a circolare come strumento di racconto e promozione delle iniziative cittadine. Il sindaco Luca Salvetti ha ricordato lo spirito del progetto. “Quando abbiamo deciso di rilanciare Comune Notizie lo abbiamo immaginato come un biglietto da visita delle cose che facciamo, ma anche dei messaggi che vogliamo portare oltre i confini della città. Dopo un primo numero dedicato all’accoglienza dei migranti, oggi ne presentiamo uno che celebra il successo della Biennale. Questo prodotto ci consentirà di raccontarla in Italia e in Europa. Stiamo lavorando ad una versione inglese e avvieremo un percorso che ci accompagnerà alla seconda edizione nel 2027″. Nel frattempo sono già in programma tappe di avvicinamento: la partecipazione a Ecomondo di Rimini, un incontro a Bruxelles con la Commissione europea e nuove iniziative nel 2026. Il direttore generale del Comune, Nicola Falleni, ha illustrato le prospettive organizzative. “Abbiamo inserito a bilancio le risorse necessarie non solo per il 2026 ma anche per il 2027, così da poter annunciare e preparare al meglio la prossima edizione. Inoltre la Giunta approverà a breve un nuovo accordo che darà vita al Comitato per la Biennale con un Consiglio direttivo e una commissione tecnico-scientifica”. La direttrice responsabile della rivista, Ursula Galli, ha evidenziato l’importanza della nuova stagione. “È un grande onore raccogliere l’eredità di una testata che ha una storia gloriosa. Lavoreremo per rendere disponibili in digitale i vecchi numeri, spesso richiesti”. Infine, Giulia Perni di Sillabe ha sottolineato la scelta editoriale. “Per noi è un numero speciale perché dedicato al mare e all’acqua, temi che ci appartengono da sempre. Lo abbiamo realizzato su carta riciclata, con una concezione di sostenibilità che è parte integrante del percorso”. È possibile reperire le copie al Comune di Livorno.

