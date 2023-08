Comunità Ebraica in lutto, addio a Zarrugh

Cordoglio del sindaco Salvetti a nome dell’Amministrazione comunale e della città per l’improvvisa scomparsa di Shmuel Zarrugh, per molti anni in passato presidente della Comunità Ebraica Livornese. “Era un uomo di cultura, di alta levatura morale e di profonda cortesia che mancherà alla nostra città. Noto commerciante, Zarrugh viveva a Livorno dal 1967 dove era giunto dopo la cacciata degli ebrei dalla Libia ed aveva ricoperto ruoli importanti sia nella Comunità Ebraica che nella comunità cittadina”.

