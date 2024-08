Comunità senegalese in festa, venerdì torna il “Grand Magal di Touba” al Modigliani Forum

Si svolgerà venerdì 23 agosto al Pala Modì in via Veterani dello sport la Festa del “Grand Magal di Touba”, organizzata dall’Associazione Cheikh Ahmadou Bamba Toscana e patrocinata dal Comune di Livorno

Si svolgerà venerdì 23 agosto al Pala Modì in via Veterani dello sport la Festa del “Grand Magal di Touba”, organizzata dall’Associazione Cheikh Ahmadou Bamba Toscana e patrocinata dal Comune di Livorno.

Si svolgerà venerdì 23 agosto al Pala Modì in via Veterani dello sport la Festa del “Grand Magal di Touba”, organizzata dall’Associazione Cheikh Ahmadou Bamba Toscana e patrocinata dal Comune di Livorno: “Vogliamo che sia un momento di condivisione con tutta la cittadinanza”, sottolinea il referente locale dell’Associazione Mbaye Diop. Nel primo pomeriggio ci sarà una preghiera collettiva per la pace in Italia e nel mondo e alle 17.00 si svolgerà una cerimonia ufficiale con le Autorità Locali e una delegazione dell’Ambasciata senegalese di Roma.

Magal è un termine wolof che significa “rendere omaggio, celebrare”. Il “Grand Magal” è l’evento religioso, culturale e sociale più importante della confraternita musulmana dei Muridi del Senegal. Si celebra ogni anno nella città di Touba per commemorare la partenza in esilio in Gabon nel 1895 di Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke, fondatore e guida spirituale dell’ordine muride, i cui discepoli si definiscono “innamorati di Dio”.

La Comunità senegalese Muridi in Italia ha scelto anche quest’anno la Toscana, e in particolare Livorno, per celebrare questa importante ricorrenza, perché, spiega Diop: “La città labronica si è sempre contraddistinta per il suo storico attaccamento ai valori della pace e dell’accoglienza”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©