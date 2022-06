Con il monopattino in Variante: scortata “in salvo” e multata

Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 2 giugno quando una donna è stata scortata fuori dalla Variante da una pattuglia della polizia di Stato. Una volta "in salvo" è stata multata

Una “corsa” folle in Variante quella che ha visto protagonista una donna a bordo di un monopattino elettrico avvistata da una pattuglia della polizia di Stato nel tratto che precede l’uscita Porta a Terra. E’ accaduto nel pomeriggio del 2 giugno.

Nella foto inviataci da un lettore, che pubblichiamo in pagina, si nota la donna che viaggiava sulla corsia di destra in direzione Porta a Terra. Lì, approfittando di quell’uscita, è stata fatta uscire dagli agenti che l’hanno così salvata da un eventuale investimento viste le alte velocità che si raggiungono in quel tratto di strada. La donna, che viaggiava oltretutto senza casco, una volta scortata fuori dalla strada di scorrimento veloce, è stata identificata e multata con una sanzione pari a 87 euro.