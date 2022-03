Concluso l’allarme bomba in via degli Avvalorati

Sul posto polizia municipale, polizia, artificieri e vigili del fuoco. Il personale della Provincia era stato invitato a non stare davanti alle finestre

E’ stato fatto brillare dagli artificieri, intorno alle 13 del 7 marzo, il trolley abbandonato in fondo alla rampa che conduce in Provincia, in via degli Avvalorati lato via della Madonna (foto Amore Bianco). A notarlo era stata una dipendente di Palazzo Granducale. La strada è rimasta chiusa da piazza della Repubblica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni. Sul posto polizia municipale, polizia, artificieri e vigili del fuoco. Il personale della Provincia era stato invitato a non stare davanti alle finestre.