Concluso l’intervento alla chiesa del cimitero dei Lupi

La prossima settimana inizierà la pulizia, dopodiché la chiesa potrà tornare alla sua funzione di cappella del Cimitero. Conclusi anche i lavori nella prima porzione della Galleria Sud. In fase di approvazione nuovi interventi per 500mila euro

L’assessore alle opere pubbliche Federico Mirabelli ha tenuto una riunione con funzionari e dirigenti tecnici ed amministrativi per fare il punto sui lavori in corso nell’ambito dei progetti approvati dalla Giunta comunale per la riqualificazione delle strutture e degli edifici monumentali del cimitero comunale “La Cigna”. Per quanto riguarda l’intervento di ripristino della copertura della Chiesa del Cimitero, intitolata a San Tobia, i lavori si sono conclusi. Il manto di copertura in laterizio è stato smontato e rimontato per consentire la realizzazione di un nuovo massetto, l’inserimento di una guaina impermeabilizzante e il consolidamento della struttura lignea, al fine di eliminare le infiltrazioni d’acqua dal tetto che avevano comportato il degrado della struttura sottostante, fino a portare, qualche anno fa, alla chiusura della Chiesa. La prossima settimana inizierà la pulizia, dopodiché la Chiesa di S. Tobia potrà tornare alla sua funzione di cappella del Cimitero. Pressoché conclusi anche i lavori nella prima porzione della Galleria Sud, quella relativa al Blocco A e alla falda terminale del Blocco B. L’intervento, che è consistito anch’esso nell’impermeabilizzazione della copertura finalizzata ad eliminare le infiltrazioni d’acqua, aveva comportato nei mesi scorsi la chiusura del blocco. Al momento le impalcature non sono state completamente rimosse in quanto si sta valutando la possibilità di estendere l’intervento di restauro al cornicione e, se possibile, anche alle facciate e alle volte. Tuttavia, la conclusione dei lavori alla copertura ha consentito di ricavare un percorso che, già da adesso, consente ai visitatori di raggiungere tutte le sepolture del Blocco A. La quasi totalità della Galleria Sud del Cimitero è quindi tornata accessibile al pubblico, considerato che i percorsi lungo gli altri blocchi sono già da tempo stati messi provvisoriamente in sicurezza tramite impalcature dotate di coperture a protezione dei visitatori. Intanto stanno per partire le procedure per l’affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria del Blocco 7, parzialmente chiuso. Subito dopo le festività natalizie potranno partire i lavori. Inoltre, è già pronto, e sarà approvato la prossima settimana, il progetto esecutivo relativo a un grande appalto di interventi per il Cimitero, per il quale l’Amministrazione comunale ha stanziato risorse per 500mila euro. È interessata un’ulteriore porzione di Galleria sud, gli “Ossarini” e i magazzini adibiti a locali deposito attualmente utilizzati da Aamps. “Contiamo – ha detto l’assessore Mirabelli – di far partire i lavori a marzo, e partiremo dal Blocco 4, visto che è già chiuso”.

