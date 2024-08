Confcommercio: “Avvisi Tari via Pec alle imprese. Occhio alle scadenze”

Il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli ricorda quanto sia importante accelerare l’estensione a tutti i quartieri del sistema tariffario basato sul principio “meno rifiuti produci, meno paghi”

Confcommercio Livorno segnala l’avvio dell’invio degli avvisi di pagamento della TARI 2024 da parte del Comune di Livorno, come comunicato ufficialmente dall’amministrazione comunale. Gli avvisi stanno per essere recapitati a tutte le utenze, comprese quelle commerciali, con indicazioni sulle rate e i termini di pagamento. Alle utenze non domestiche il recapito viene effettuato tramite posta certificata, che Confcommercio raccomanda di controllare regolarmente.

“La prima rata della Tari deve essere pagata entro giovedì 31 ottobre” avverte Confcommercio. “Chi non avesse ricevuto l’avviso non è esonerato dal rispetto delle scadenze, e può invece visionare gli importi e l’F24 sul proprio cassetto fiscale autenticandosi sul sito del Comune. Le sanzioni per i pagamenti in ritardo vengono calcolate sui giorni di ritardo stessi”.

“Ricordiamo che per lo smaltimento corretto dei rifiuti speciali può essere applicato uno sconto Tari fino al 40%. Per chiarimenti sulle modalità di pagamento, per la corretta lettura dell’avviso, per assistenza su problematiche specifiche, nonché sulle procedure di smaltimento rifiuti, gli imprenditori possono contattare Confcommercio:

Alessio Schiano, telefono: 0586/1761053, [email protected]“.

Il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli ricorda quanto sia importante accelerare l’estensione a tutti i quartieri del sistema tariffario basato sul principio “meno rifiuti produci, meno paghi”. Questo modello, già in uso in via sperimentale in alcune aree, non solo risponde a un principio di equità, ma favorisce anche una maggiore consapevolezza riguardo il corretto smaltimento dei rifiuti e la riduzione degli stessi. Promuovere un approccio basato sulla responsabilità nella produzione dei rifiuti potrebbe stimolare comportamenti più sostenibili da parte dei cittadini e delle imprese, con un impatto positivo anche sull’ambiente, oltre a rendere il sistema tariffario più sostenibile per le piccole e micro imprese, sempre in affanno per spese fisse e imposte”.

