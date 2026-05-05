Confcommercio: “Congratulazioni alla Distilleria Elettrico e figli per i premi”

A congratularsi con Fabio e Piercristian Elettrico la presidente di Fipe Confcommercio, Federica Garaffa Cristiani, e il direttore provinciale di Confcommercio Federico Pieragnoli

La Distilleria Elettrico e Figli continua a collezionare successi internazionali. Nelle ultime settimane l’azienda livornese guidata da Fabio Elettrico e Piercristian Elettrico ha conquistato dieci riconoscimenti tra Italia, Germania, Londra e Francia, con premi assegnati a prodotti simbolo come Bitter Amaranto, Amarangela e Ginerator Navy Strength. Tra i risultati più prestigiosi, il titolo di miglior distilleria italiana 2026 e quello di miglior amaro al mondo per Amarangela. A congratularsi con Fabio e Piercristian Elettrico la presidente di FIPE Confcommercio Livorno, Federica Garaffa Cristiani: “I risultati ottenuti dalla Distilleria Elettrico e Figli sono motivo di orgoglio per tutta la città e per il mondo della ristorazione e dei pubblici esercizi. Fabio e Piercristian hanno saputo trasformare competenza, passione e identità territoriale in un progetto capace di affermarsi sui mercati internazionali. A loro vanno le più sincere congratulazioni per un percorso che valorizza Livorno e dimostra quanto qualità e visione possano fare la differenza”. Anche il direttore provinciale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli, sottolinea il valore del traguardo: “Quando un’impresa livornese riesce a farsi apprezzare ai massimi livelli internazionali, vince tutto il territorio. La famiglia Elettrico conferma che dalla tradizione artigianale possono nascere prodotti contemporanei, competitivi e capaci di portare il nome di Livorno ben oltre i confini nazionali”.

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