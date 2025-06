Confcommercio: “Dal 2024 nessun aumento del prezzo del caffè”

Il direttore Pieragnoli: "Il prezzo del caffè resta stabile con aumenti minimi o nulli, dal 2022 ad oggi c'è stato un aumento medio di 0,08 centesimi, a testimonianza di un equilibrio raro tra qualità e convenienza. Un primato che racconta uno stile di vita sostenibile, senza rinunce"

Nonostante gli aumenti del costo della materia prima, il prezzo della tazzina a Livorno e provincia resta tra i più bassi in Italia

Confcommercio Livorno, citando i dati della Federazione nazionale dei Pubblici Esercizi, precisa infatti che nel mese di aprile 2025 il prezzo medio dell’espresso in provincia di Livorno è stato di 1,15 euro, con nessun incremento rispetto al 2024. Nonostante il forte aumento del costo della materia prima, il prezzo della tazzina di espresso è rimasto relativamente stabile in tutta Italia, e si conferma tra i più bassi in Europa. Ma i prezzi dei servizi hanno andamenti diversi da quelli dei beni. L’aggiustamento dei listini è infatti più lento e si sviluppa in un arco temporale più lungo. Se si considera 2022, quando iniziava la fiammata inflazionistica degli ultimi anni, vediamo che il prezzo medio della tazzina di caffè ad aprile era di 1,07 euro, che rispetto al valore di oggi indica un incremento del 7,5% a fronte di un tasso di inflazione generale dell’11,1% (apr. 2025/apr. 2022). “Analizzare la dinamica dei prezzi del caffè espresso al bar – dichiara il direttore generale Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli – non può prescindere dal ruolo che la tazzina riveste nelle vendite complessive che da noi è generalmente alto. Il risultato è che se aumentano i costi, ad esempio quello d’affitto, è proprio sulla tazzina che spesso i bar sono costretti a recuperarli in modo almeno proporzionale. Fare fatturato con un prezzo unitario che oscilla intorno all’euro dando un servizio che i consumatori continuano ad apprezzare è un’equazione sempre più difficile da risolvere”. “Livorno e la sua provincia”, conclude Pieragnoli, “si confermano tra le aree più vivibili e accessibili d’Italia: qui il prezzo del caffè resta stabile, con aumenti minimi o nulli, a testimonianza di un equilibrio raro tra qualità e convenienza. Un primato che racconta uno stile di vita sostenibile, senza rinunce”.

