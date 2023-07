Confcommercio incontra il questore Stellino

Il direttore provinciale Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli, e il responsabile sindacale Luca Franciosi, sono stati ricevuti dal questore Giuseppina Maria Rita Stellino e dal vicario Alfredo Matteucci. Confcommercio, oltre a fare personalmente le congratulazioni al questore per la nomina, ha illustrato le difficoltà più impellenti per le attività commerciali del comune e della provincia, auspicando di continuare e consolidare la collaborazione tra categorie economiche e Questura. Buona movida, attenzione alla salute e alla sicurezza dei giovani, anche attraverso la presenza nelle scuole, collaborazione per la legalità tra imprese e forze dell’ordine per la segnalazione di situazioni rischiose per la legalità e il decoro dei centri urbani. “Grazie alla dottoressa Stellino per la disponibilità e l’ascolto. Per Confcommercio questa cooperazione è utile e necessaria per consentire alle attività economiche si lavorare in serenità”.

