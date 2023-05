Confcommercio presenta la guida delle attività commerciali e culturali della città

L'opuscolo, di circa 100 pagine in italiano e inglese, verrà distribuito gratuitamente ai turisti e visitatori occasionali dall'ufficio informazione turistica. La presidente di Confcommercio, Francesca Marcucci: "Anche le nostre attività possono rappresentare un'attrazione per turisti e visitatori"

di Giulia Bellaveglia

Un opuscolo di circa 100 pagine che l’ufficio informazione turistica e i punti di informazione pubblici e privati avranno la possibilità di distribuire gratuitamente a turisti e visitatori occasionali in modo che possano consultare in maniera semplice ed immediata la lista dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari e di tutti i servizi di interesse culturale e commerciale presenti in città. È questo il progetto ideato e promosso da Confcommercio Livorno con l’obiettivo di dare vita ad una vera e propria guida turistica delle attività commerciali e culturali. “L’obiettivo – spiega la presidente Francesca Marcucci che si è impegnata in prima persona per realizzare la guida delle attività di Livorno – è far conoscere la città non soltanto ai turisti stranieri, ma anche a quelli regionali che scelgono di trascorrere qui mezza giornata. La lista è abbinata ad una bella carrellata di immagini e, nonostante sia disponibile anche in formato digitale attraverso qr code, l’abbiamo voluta appositamente cartacea in modo che diventi anche un ricordo. Anche le nostre attività possono rappresentare un’attrazione”. “In questo progetto – afferma il direttore Federico Pieragnoli – si trovano tutte le informazioni che di solito un turista richiede. Abbiamo pensato anche ad un’allargamento verso la provincia, che personalmente reputo fondamentale, perché non si può confinare il turista esclusivamente a Livorno. Certo è che quando è qui però non vogliamo vederlo vagare senza meta”. È possibile far parte della guida, disponibile a partire da giugno in lingua italiana e inglese, come soci Confcommercio inviando entro il 29 maggio una mail a [email protected] o telefonando allo 0586/1761053 versando una quota simbolica simbolica. “I turisti – aggiunge il presidente degli albergatori della Provincia di Livorno Gianni Vignoli – ci fanno spesso queste domande. Con questa guida Livorno troverà finalmente il modo di farsi notare. Uno strumento di cui avevamo necessariamente bisogno”. “Chi viene da noi – conclude il responsabile della delegazione turismo Giovanni Neri – di solito torna, perché trova una qualità alta ed un’accoglienza autentica. Il primo passo però deve essere quello di farci conoscere e mantenere un livello di ospitalità che fidelizzi il cliente e promuova la città”.

