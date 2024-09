Confcommercio, seminario gratuito per agenti immobiliari

L’evento, che si terrà il 1 ottobre 2024 dalle 9:00 alle 12:30 nella sede di Confcommercio Livorno, fa parte di un programma più ampio, che proseguirà fino a gennaio con altri due seminari: Il miglior metodo operativo e l'Acquisizione vincente

In un mercato immobiliare sempre più competitivo e in costante evoluzione, la formazione e l’aggiornamento continuo diventano strumenti indispensabili per rimanere al passo con i tempi. Proprio per rispondere a questa esigenza, la F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) della provincia di Livorno, in collaborazione con Confcommercio Livorno, organizza un seminario formativo dal titolo: “Come acquisire incarichi in questo mercato complicato”. L’evento, che si terrà il 1 ottobre 2024 dalle 9:00 alle 12:30 nella sede di Confcommercio Livorno, fa parte di un programma più ampio, che proseguirà fino a gennaio con altri due seminari: Il miglior metodo operativo e l’Acquisizione vincente. Il 1 ottobre sarà la coach Patrizia Giuliani, esperta in dinamiche di mercato e tecniche di negoziazione ad offrire consigli pratici e strategie per acquisire incarichi in un contesto caratterizzato da forti cambiamenti, con particolare attenzione alla gestione dei rapporti con i clienti e all’analisi delle nuove tendenze del mercato. Roberto Canelli, presidente provinciale di F.I.M.A.A. Confcommercio Livorno, sottolinea l’importanza di eventi formativi come questo: “In un mercato immobiliare così mutevole e pieno di sfide, la capacità di adattarsi e di affinare costantemente le proprie competenze rappresenta la chiave del successo per i professionisti del settore. Il seminario con Patrizia Giuliani offrirà ai partecipanti non solo strumenti operativi immediati, ma anche una visione strategica per affrontare con sicurezza le difficoltà che si presentano. È fondamentale per tutti gli agenti immobiliari padroneggiare strategie efficaci per acquisire nuovi incarichi, soprattutto in momenti di incertezza economica come quelli attuali.” “L’evento – commenta il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli – conferma la già conosciuta capacità e forza della nostra F.I.M.A.A. provinciale. La tutela degli operatori del settore immobiliare, agenti e mediatori d’affari passa infatti sempre più spesso attraverso queste opportunità di formazione e approfondimento, oltre che attraverso il networking con altri professionisti”.

Dove e quando:

Data: 1 ottobre 2024

Orario: 9:00 – 12:30

Luogo: Confcommercio Livorno, Via Serristori 15, 57123 Livorno

L’ingresso è libero, previa registrazione. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria di F.I.M.A.A. Confcommercio Livorno: 0586/1761054.

Condividi:

Riproduzione riservata ©