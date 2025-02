Confcommercio, workshop gratuito per aspiranti imprenditori della somministrazione

Confcommercio Livorno organizza un workshop gratuito dedicato a chi desidera avviare un’attività nel settore dei pubblici esercizi. L’incontro, intitolato “Start Up – Pubblici Esercizi”, si terrà martedì 4 marzo 2025, dalle 9:00 alle 12:00, nella sede di Confcommercio Livorno in via Serristori 15. Durante il workshop verranno fornite informazioni essenziali su normative, requisiti, opportunità e strategie per avviare e gestire con successo un’attività di somministrazione, per chi vuole entrare nel mondo della ristorazione e dei pubblici esercizi con una solida preparazione.

Per maggiori dettagli, contattare Confcommercio Livorno:0586/1761059, [email protected].

