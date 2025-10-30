Conferenza dei direttori dei conservatori, Federico Rovini nel Direttivo

Il Conservatorio statale di musica “Pietro Mascagni” di Livorno protagonista anche a livello nazionale, con la nomina del Direttore Federico Rovini nel nuovo Consiglio Direttivo della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica (CDCM): nei giorni scorsi si sono infatti svolte presso il Ministero dell’Università e della Ricerca a Roma, le elezioni per il rinnovo dell’organismo per il triennio 2025–2028 e, all’esito delle votazioni, espresse da 67 Direttori su 78 aventi diritto, è stato eletto come componente del nuovo direttivo anche il rappresentante del Conservatorio livornese. Insieme a lui sono stati eletti il Prof. Roberto Antonello (Terni), in qualità di presidente e, come altri consiglieri, il Prof. Marco Santi (Alessandria), il Prof. Giovanni Pucciarmati (Firenze), la Prof.ssa Mariangela Longo (Ribera), il Prof. Roberto Gottipavero (Venezia) e il Prof. Alessandro Maffei (Pavia). “Essere parte del Consiglio Direttivo della CDCM è per me un onore e una responsabilità”, ha commentato Federico Rovini, Direttore del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno. “In un momento in cui i Conservatori italiani stanno affrontando sfide cruciali sul piano dell’innovazione didattica e della ricerca artistica, sarà fondamentale mantenere un dialogo costruttivo e continuo tra le Istituzioni e il Ministero, valorizzando al tempo stesso le peculiarità e le eccellenze di ciascun territorio”. Soddisfatto anche il Presidente del Conservatorio “Pietro Mascagni”, Emanuele Rossi: “La nomina del Direttore Rovini nel Consiglio Direttivo nazionale è un riconoscimento al valore del lavoro svolto dal Conservatorio di Livorno in questi anni, sia in ambito formativo sia nella costruzione di reti di collaborazione istituzionale. Un segnale importante anche per la nostra città e per l’intero sistema della formazione musicale toscana”. La Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica, istituita con Decreto Ministeriale del 28 gennaio 2013 n. 13 e successivamente integrata dal D.M. 12 ottobre 2017 n. 801, rappresenta un organismo stabile di interlocuzione tra le Istituzioni AFAM e il Ministero dell’Università e della Ricerca. Nel pieno rispetto delle competenze ministeriali e dell’autonomia dei singoli Istituti, la Conferenza promuove il dialogo, il confronto e il coordinamento sulle principali questioni gestionali, didattiche, artistiche e di ricerca che interessano il sistema dei Conservatori italiani.

