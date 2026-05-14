Confermate le Bandiere Blu anche per il 2026

A Livorno, durante la stagione balneare in partenza, la Bandiera Blu sventolerà, in particolare, ai Bagni Roma, Bagni Rex, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Cala Quercianella

Anche quest’anno la FEE (Foundation for Environmental Education, organizzazione internazionale non governativa e no-profit con sede in Danimarca) ha premiato il Comune di Livorno assegnando la Bandiera Blu alle sue spiagge. A ritirare il riconoscimento a Roma, nei giorni scorsi, è stato l’assessore al turismo e al commercio Rocco Garufo.

La Bandiera Blu, istituita nel 1987, viene assegnata ogni anno dalla FEE in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto delle agenzie dell’Onu UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo). Viene rilasciata ai Comuni che maggiormente si contraddistinguono in materia di sostenibilità ambientale, certificando le località balneari marine e lacustri che possono vantare le acque migliori, il maggior rispetto dell’ambiente e accoglienza di qualità: spiagge pulite e dotate di servizi efficienti, controlli e analisi aggiornate sulla qualità delle acque, misure di sicurezza per i bagnanti, adeguata cartellonistica informativa sull’ecosistema e sulle modalità di fruizione delle spiagge, le politiche di gestione dei rifiuti, le iniziative di educazione ambientale, la presenza nel territorio di aree protette, l’inclusività con l’attenzione alla facile accessibilità e alla disponibilità di servizi per le persone diversamente abili.

L’obiettivo principale del programma FEE è quello di indirizzare sempre più la politica di gestione locale delle località rivierasche verso la sostenibilità ambientale. Un impegno che si può realizzare solo grazie alle sinergie tra le amministrazioni pubbliche e i privati che hanno a cuore il territorio.

I criteri del Programma vengono aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente.

La qualità delle acque di balneazione e la dotazione di impianti di depurazione rappresentano un criterio imperativo: solo le località, le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente, possono presentare la candidatura.

La partecipazione dei Comuni al programma Bandiera Blu è gratuita, sia per quanto attiene la valutazione e la certificazione che per le visite di controllo che sono totalmente a carico della FEE. La valutazione delle auto-candidature viene fatta da una Commissione di Giuria, alla quale partecipano rappresentanti di enti istituzionali quali Presidenza del Consiglio-Dipartimento del Turismo, Ministero delle Attività Agricole e Forestali, Comando Generale delle Capitanerie di Porto, ENEA, ISPRA, Coordinamento Assessorati al Turismo delle Regioni e altri, e da organismi privati quali la Federazione Nazionale Nuoto – Sezione Salvamento, i Sindacati Balneari SIB-Confcommercio e FIBA-Confesercenti.

Dal 2025 la FEE ha stabilito che per l’ottenimento del riconoscimento i Comuni devono presentare, oltre al consueto questionario, anche un “Piano di Azione per la Sostenibilità”, uno strumento di pianificazione strategica volto a definire, integrare e monitorare, su base triennale, le azioni e le misure per lo sviluppo sostenibile del territorio sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, in coerenza con gli indirizzi europei del Green Deal. Il Piano, redatto dal settore Ambiente e Transizione ecologica del Comune di Livorno, raccoglie le scelte dell’Amministrazione e le traduce in linee di intervento, obiettivi e attività di monitoraggio, accompagnando nel tempo il processo di transizione e adattamento ai cambiamenti climatici.

A Livorno, durante la stagione balneare in partenza, la Bandiera Blu sventolerà, in particolare, ai Bagni Roma, Bagni Rex, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Cala Quercianella.

Condividi:

Riproduzione riservata ©