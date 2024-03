Confesercenti e autismo, nuovo incontro per il progetto “Livorno Città Blu”

Appuntamento per martedì 19 marzo dalle 15 alle 16 nella Sala Convegni di Confesercenti in via Pieroni, 26 al 1° piano

La Confesercenti Livorno, nel ringraziare per l’attenzione riservata all’iniziativa nell’occasione del primo incontro sul tema del Progetto “Livorno Città Blu” per una città più inclusiva sul tema dell’autismo, vista la richiesta emersa da diverse attività che non avevano potuto partecipare la scorsa volta, con la presente siamo a comunicarvi che abbiamo organizzato un secondo appuntamento previsto per: martedì 19 marzo dalle 15 alle 16 nella Sala Convegni di Confesercenti in via Pieroni, 26 al 1° piano. Si ricorda che lo scopo dell’iniziativa – della durata di un’ora per consentire la massima compatibilità con i ritmi dell’impresa delle attività che vorranno partecipare – è quello di creare quartieri dove le persone (giovani o adulte) con autismo possano sentirsi accolte: bastano pochi semplici gesti per capire come far sentire a proprio agio i clienti più fragili e i loro familiari.

Alle imprese che aderiranno all’iniziativa sarà data la vetrofania di riconoscimento (vedi allegato).

Vista l’importanza del tema trattato dall’iniziativa hanno dato conferma di presenza anche l’assessore Andrea Raspanti e l’assessore Rocco Garufo.

