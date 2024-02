Confesercenti lancia il nuovo magazine online

Online dal 4 febbraio sia sui social media che sul sito, il magazine rappresenta un prezioso strumento di consultazione ed informazione dedicato al mondo delle imprese che si preparano ad affrontare il futuro. In ogni numero le storie degli esercenti

L’avvento dell’era digitale ha rivoluzionato le dinamiche di connessione con imprese, soci e famiglie. In questo scenario Confesercenti, nota per la sua costante propensione all’innovazione, si affaccia al mutato scenario senza ignorare le nuove sfide. E’ online dal 4 febbraio, sia sui social media che sul sito, il nuovo Magazine di Confesercenti Provinciale di Livorno (clicca su Confesercenti Magazine – Confesercenti Provinciale di Livorno o alternativamente https://www.confesercenti.li.it/confesercenti-magazine/?fbclid=IwAR0u21ROTXkygWs4oI-Gypo3qydyFl9kH3yXVo60U6F6NSEyHieMb-CvRTg), un prezioso strumento di consultazione ed informazione, del tutto gratuito, dedicato al mondo delle imprese che si preparano ad affrontare il futuro. Il Direttore di Confesercenti Provinciale Livorno Alessandro Ciapini presenta la nuova veste dell’organizzazione e lancia un innovativo strumento di comunicazione che metterà in connessione l’Associazione con la comunità intera: “Oggi, più che mai, è essenziale essere attenti e vigili all’innovazione e ai cambiamenti che la comunicazione digitale sta introducendo nelle nostre vite quotidiane, per questo ci vestiamo di nuovo e lo facciamo attraverso strumenti digitali e di comunicazione moderni, al passo con i tempi”. Ciapini pone particolare attenzione alle nuove leve ed ai giovani imprenditori, non a caso infatti commenta che “con questo strumento, vogliamo avvicinarci alle nuove generazioni, parlando la loro lingua” continuando a porre al centro dell’azione quotidiana dell’Associazione “le imprese associate già strutturate, rendendole protagoniste del racconto della vita associativa quotidiana”. Un Magazine, prosegue Capini, che “vuole essere una fonte di informazioni utili e proporre approfondimenti, senza limitarsi alla semplice presentazione di uno specifico prodotto o servizio”. Nel Magazine sarà dedicata, in ogni numero, una rubrica intera agli esercenti, per raccontare le loro storie, il loro inizio, le difficoltà nell’affacciarsi ai nuovi mercati, storie importanti che fanno parte del tessuto commerciale della nostra provincia. “Nell’augurare a tutti una buona lettura e nell’invitare chi ha già un’impresa o ha intenzione di crearla a seguire account social media aziendali Confesercenti Provinciale Livorno per scoprire tutte le novità” il direttore Ciapini, con orgoglio, chiude rilanciando il nuovo pay off di Confesercenti, che ritroveremo in tutte le pubblicazioni: “Confesercenti è sempre dalla tua parte!”.

