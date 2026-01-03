Consegnata a Igor Protti la Livornina d’oro

L'ex calciatore, cittadino onorario dal 2006, è stato premiato per i suoi meriti sportivi con la maglia amaranto e come modello di comportamento etico e sportivo per le giovani generazioni e per l’intera comunità. Era presente una delegazione della Curva Nord Fabio Bettinetti

Consegnata dal sindaco Salvetti a Igor Protti la Livornina d’oro, la principale onorificenza del Comune di Livorno. L’assemblea consiliare con tutte le forze politiche ha apprezzato e condiviso la decisione del Sindaco e della Giunta di attribuire la massima onorificenza ad un atleta e ad un uomo che ha intrecciato in maniera indissolubile il proprio destino e la propria vita con la città labronica, di cui tra l’altro è cittadino onorario dal 2006. Il sindaco e la giunta sottolineano che “la sua carriera nella squadra amaranto costituisce un momento significativo della storia sportiva cittadina e rimane nella memoria collettiva di tifosi e cittadini come esempio di dedizione ai colori labronici e di rappresentazione positiva dell’immagine di Livorno”. Protti però non è solo sport, ma viene considerato anche un modello etico e sociale come si può leggere nel testo approvato nella delibera: “Incarna i valori dello sport inteso come veicolo di coesione sociale, rispetto e merito e il cui percorso, costruito con impegno costante e lealtà verso i colori della città, rappresenta un modello di comportamento etico e sportivo per le giovani generazioni e per l’intera comunità”. La Livornina d’oro a Igor sottolinea così “l’importanza dello sport nella vita civile e culturale di Livorno, il legame profondo tra attività agonistica e comunità e il contributo al prestigio civico che va oltre i risultati sportivi, investendo nella formazione di valori condivisi e nell’orgoglio di appartenenza alla città”.

