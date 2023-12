Consegnate in Provincia le firme a sostegno della sanità pubblica raccolte da Spi-Cgil

I rappresentati sindacali sono stati ricevuti in Provincia dalla presidente Sandra Scarpellini alla quale hanno consegnato un plico con le firme raccolte in tutto il territorio provinciale

Nell’ambito della mobilitazione “100 mila firme per migliorare e salvare il Servizio sanitario nazionale”, lanciata dallo Spi Cgil a sostegno del progetto di legge regionale sul finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale, il 6 dicembre i rappresentati sindacali sono stati ricevuti in Provincia dalla presidente Sandra Scarpellini, alla quale hanno consegnato un plico con le firme raccolte in tutto il territorio provinciale. A portare i moduli sottoscritti da migliaia di cittadini, sono stati Giuseppe Bartoletti segretario generale SPI CGIL con la vice segretaria, Monica Cavallini e Marco Gambacciani, altro componente della segreteria. “Ho ringraziato la Spi Cgil per l’impegno profuso nel far conoscere i contenuti della proposta di legge regionale alle comunità di tutto il territorio – ha sottolineato la presidente Scarpellini –. Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione e l’obiettivo della proposta della Regione, che condivido con grande convinzione, è quello di chiamare a raccolta le istituzioni, le associazioni e i cittadini perché al sistema sanitario siano assicurati i necessari finanziamenti a salvaguardia di una sanità pubblica che garantisca il diritto alle cure e alla salute per tutti”.

