Consenso sindaci, Salvetti è secondo in Toscana

Sesto nel primo anno di mandato, 30esimo nel secondo e 18esimo nel terzo. Il sindaco Luca Salvetti continua ad essere nel gotha dei primi cittadini italiani. La graduatoria Governance Poll 2022/2021 del Sole 24 ore regala per Salvetti un incremento di gradimento rispetto allo scorso anno e un 56,8% totale che lo colloca 18° su 78 sindaci italiani delle città capoluogo di provincia e secondo in toscana dietro a Biffoni di Prato. 23° Nardella di Firenze 50° Vivarelli Colonna di Grosseto 61° Persiani di Massa 63° Conti di Pisa ultimo 78° de Mossi di Siena.

“Contento? Certo, ma ripeto che con le classifiche è bene rimanere molto sereni, sia che ti riconoscano elementi di soddisfazione come ora, sia che eventualmente ti segnalino un calo. Voglio comunque ringraziare tutti i cittadini che al di là delle graduatorie ogni giorno per strada dimostrano di apprezzare l’impegno e la dedizione che metto in questo incarico pro tempore. Ringrazio anche la mia squadra di assessori e tutta la struttura comunale che sta lavorando pancia a terra per il bene della città”.

